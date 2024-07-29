https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/sen-nehrindeki-triatlon-antrenmanlari-kirlilik-nedeniyle-yeniden-iptal-1086300722.html
Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanları ‘kirlilik’ nedeniyle yeniden iptal
Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanları ‘kirlilik’ nedeniyle yeniden iptal
Sputnik Türkiye
Fransa'nın ev sahipliğinde Son Akşam Yemeği skandalıyla başlayıp tepkilerle devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T13:16+0300
2024-07-29T13:16+0300
2024-07-29T13:16+0300
spor
paris
nehir
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
fransa
kirlilik
yağmur
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Ulusal basındaki haberlere göre, dünya triatlon temsilcileri, yapılan testlerde nehirdeki su kalitesinin yüzmeye elverişli olmadığı ve sporcuların sağlığı üzerinde risk oluşturabileceğinin belirlendiğini açıkladı.26 Temmuz'daki açılış töreninde başlayan ve ertesi gün de devam eden şiddetli yağışın nehirdeki kirlilik seviyesini etkilediği belirtilerek, bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmanın alınan ortak karar çerçevesinde iptal edildiği kaydedildi.Dünkü antrenmanları da aynı gerekçeyle iptal edilen triatlon sporcularının, yarın ve 31 Temmuz'da yapılacak müsabakalarda yarışması planlanıyor.Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/paristeki--son-aksam-yemegine-tepkiler-buyuyor-1086280893.html
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paris, nehir, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, fransa, kirlilik, yağmur
paris, nehir, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, fransa, kirlilik, yağmur
Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanları ‘kirlilik’ nedeniyle yeniden iptal
Fransa'nın ev sahipliğinde Son Akşam Yemeği skandalıyla başlayıp tepkilerle devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları ikinci antrenman da kirlilik nedeniyle iptal edildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, dünya triatlon temsilcileri, yapılan testlerde nehirdeki su kalitesinin yüzmeye elverişli olmadığı ve sporcuların sağlığı üzerinde risk oluşturabileceğinin belirlendiğini açıkladı.
26 Temmuz'daki açılış töreninde başlayan ve ertesi gün de devam eden şiddetli yağışın nehirdeki kirlilik seviyesini etkilediği belirtilerek, bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmanın alınan ortak karar çerçevesinde iptal edildiği kaydedildi.
Dünkü antrenmanları da aynı gerekçeyle iptal edilen triatlon sporcularının, yarın ve 31 Temmuz'da yapılacak müsabakalarda yarışması planlanıyor.
Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelmişti.