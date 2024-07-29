https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/sen-nehrindeki-triatlon-antrenmanlari-kirlilik-nedeniyle-yeniden-iptal-1086300722.html

Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanları ‘kirlilik’ nedeniyle yeniden iptal

Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanları ‘kirlilik’ nedeniyle yeniden iptal

Sputnik Türkiye

Fransa'nın ev sahipliğinde Son Akşam Yemeği skandalıyla başlayıp tepkilerle devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T13:16+0300

2024-07-29T13:16+0300

2024-07-29T13:16+0300

spor

paris

nehir

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

fransa

kirlilik

yağmur

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Ulusal basındaki haberlere göre, dünya triatlon temsilcileri, yapılan testlerde nehirdeki su kalitesinin yüzmeye elverişli olmadığı ve sporcuların sağlığı üzerinde risk oluşturabileceğinin belirlendiğini açıkladı.26 Temmuz'daki açılış töreninde başlayan ve ertesi gün de devam eden şiddetli yağışın nehirdeki kirlilik seviyesini etkilediği belirtilerek, bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmanın alınan ortak karar çerçevesinde iptal edildiği kaydedildi.Dünkü antrenmanları da aynı gerekçeyle iptal edilen triatlon sporcularının, yarın ve 31 Temmuz'da yapılacak müsabakalarda yarışması planlanıyor.Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/paristeki--son-aksam-yemegine-tepkiler-buyuyor-1086280893.html

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paris, nehir, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, fransa, kirlilik, yağmur