https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/sarkici-tugba-ekinci-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086305244.html
Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı
Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında, sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmasındaki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T15:31+0300
2024-07-29T15:31+0300
2024-07-29T15:31+0300
türkiye
tuğba ekinci
soruşturma
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103920/36/1039203664_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5d80d76fe10beec3394e520a3796e0bd.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci'nin İstanbul'da sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan konuşmasında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.Başsavcılık, Ekinci hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/egm-acikladi-19-hesap-yoneticisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086218935.html
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tuğba ekinci, soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
tuğba ekinci, soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı
Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında, sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmasındaki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci'nin İstanbul'da sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan konuşmasında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.
Başsavcılık, Ekinci hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.