https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/sarkici-tugba-ekinci-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086305244.html

Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında, sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmasındaki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T15:31+0300

2024-07-29T15:31+0300

2024-07-29T15:31+0300

türkiye

tuğba ekinci

soruşturma

halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci'nin İstanbul'da sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan konuşmasında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.Başsavcılık, Ekinci hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/egm-acikladi-19-hesap-yoneticisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086218935.html

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tuğba ekinci, soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama