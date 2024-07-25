https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/egm-acikladi-19-hesap-yoneticisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086218935.html

EGM açıkladı: 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı

EGM açıkladı: 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atatürk aleyhine işlenen ve dini değerlere hakaret suçlarına ilişkin 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T20:49+0300

2024-07-25T20:49+0300

2024-07-25T20:50+0300

emniyet genel müdürlüğü (egm)

türkiye

siber suçlar

soruşturma

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EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldü.Bu kapsamda, 18-25 Temmuz tarihlerinde sosyal medya suçu ve suçluların tespit edilmesi için çalışma yapıldı.Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında, sosyal medyada son günlerde yaptıkları suç içerikli paylaşımlar sebebiyle geniş yer bulan S.A, A.A. ve N.Y'nin de aralarında bulunduğu 11 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.Ayrıca, dini değerlere hakaret kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 8 hesap yöneticisi de tespit edilerek, haklarında adli birimlerce soruşturma açıldı.

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Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm), siber suçlar, soruşturma