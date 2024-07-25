https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/egm-acikladi-19-hesap-yoneticisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086218935.html
EGM açıkladı: 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı
EGM açıkladı: 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atatürk aleyhine işlenen ve dini değerlere hakaret suçlarına ilişkin 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T20:49+0300
2024-07-25T20:49+0300
2024-07-25T20:50+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
türkiye
siber suçlar
soruşturma
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EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldü.Bu kapsamda, 18-25 Temmuz tarihlerinde sosyal medya suçu ve suçluların tespit edilmesi için çalışma yapıldı.Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında, sosyal medyada son günlerde yaptıkları suç içerikli paylaşımlar sebebiyle geniş yer bulan S.A, A.A. ve N.Y'nin de aralarında bulunduğu 11 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.Ayrıca, dini değerlere hakaret kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 8 hesap yöneticisi de tespit edilerek, haklarında adli birimlerce soruşturma açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ak-partili-caliskan-onlem-alinmazsa-2030da-50-milyon-sahipsiz-kopek-olabilir-1086216694.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), siber suçlar, soruşturma
emniyet genel müdürlüğü (egm), siber suçlar, soruşturma
EGM açıkladı: 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı
20:49 25.07.2024 (güncellendi: 20:50 25.07.2024)
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atatürk aleyhine işlenen ve dini değerlere hakaret suçlarına ilişkin 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldü.
Bu kapsamda, 18-25 Temmuz tarihlerinde sosyal medya suçu ve suçluların tespit edilmesi için çalışma yapıldı.
Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında, sosyal medyada son günlerde yaptıkları suç içerikli paylaşımlar sebebiyle geniş yer bulan S.A, A.A. ve N.Y'nin de aralarında bulunduğu 11 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ayrıca, dini değerlere hakaret kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 8 hesap yöneticisi de tespit edilerek, haklarında adli birimlerce soruşturma açıldı.