https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ebrar-karakurttan-hollanda-zaferi-sonrasi-paylasim-ersoyun-babaannesinin-intikami-alindi-1086302008.html

Ebrar Karakurt'tan Hollanda zaferi sonrası paylaşım: 'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'

Ebrar Karakurt'tan Hollanda zaferi sonrası paylaşım: 'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt maç sonu sosyal medya... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T13:44+0300

2024-07-29T13:44+0300

2024-07-29T13:49+0300

spor

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye a milli kadın voleybol takımı

ebrar karakurt

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

hollanda

gibi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli oyuncularından olan Ebrar Karakurt, Hollanda maçının ardından sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.Söz konusu bu paylaşımda, Gibi adlı dizinin bir bölümüne atıfta bulunan Karakurt, "Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı" cümlesini kaydetti.Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-2 mağlup ettiA Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.Mücadeleye iyi başlayan milli takım, oyunun başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı. Servislerde etkinliğini artıran Hollanda, 7-7'de eşitliği sağladı. Hollanda setin ortalarına doğru 11-10 öne geçse de milliler 16-16'da eşitliği yakaladı. 5 sayılık (16-21) seri bulan Hollanda, ilk seti 25-19 önde bitirdi.İkinci sete daha etkili başlayan Hollanda, 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Setin ortalarından sonlarına doğru bu farkı 10'a (11-21) çıkaran Hollanda'ya, A Milli Voleybol Takımı Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas ve Aslı Kalaç'la karşılık vererek farkı 5 sayıya (18-23) indirdi. Kalan sayılarda hata yapmayan Hollanda, ikinci seti de 25-19 kazandı.Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. Üçüncü setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 13-10 öne geçen Hollanda'ya, milli takım Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken'in sayılarıyla karşılık vererek 18-16 öne geçti. Çekişmeli geçen seti Türkiye 25-22 önde tamamladı.Dördüncü setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakalayan Hollanda, setin ortalarında da 5 sayı (11-16) öne geçti. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, farkı bir sayıya (15-16) indirdi. Karşılıklı sayıların alındığı son bölüm 21-21 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın sayılarıyla öne geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. File üstü mücadelelerinde daha etkili olan Hollanda farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı kapatan milliler 7-6 öne geçti. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setini 15-13, maçı da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 9 maçtır rakibine mağlup olmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/a-milli-kadin-voleybol-takimi-olimpiyatlarda-ilk-macinda-kiran-kirana-mucadele-1086296349.html

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