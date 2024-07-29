https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/rus-gucler-ilerleyisine-devam-ediyor-donetskte-bir-koy-ukrayna-ordusundan-alindi-1086303217.html

Rus güçler ilerleyişine devam ediyor: Donetsk'te bir köy Ukrayna ordusundan alındı

Rus güçler ilerleyişine devam ediyor: Donetsk'te bir köy Ukrayna ordusundan alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T14:29+0300

2024-07-29T14:29+0300

2024-07-29T14:29+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Volçye köyünü kontrolü altına aldı.Rus güçler 18 karşı saldırı girişimini akamete uğratırken Ukrayna ordusu, son 24 saatte 1885 askerini daha kaybetti.Rus askerleri, cephelerin büyük bölümünde ilerleme kaydederek taktik konumunu iyileştirdi.Rus birlikler, Ukrayna ordusuna ait 2 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 5 ABD yapımı HIMARS roketi ile 68 İHA'yı imha etti.

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

fransa

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