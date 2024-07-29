https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/rus-gucler-ilerleyisine-devam-ediyor-donetskte-bir-koy-ukrayna-ordusundan-alindi-1086303217.html
Rus güçler ilerleyişine devam ediyor: Donetsk'te bir köy Ukrayna ordusundan alındı
Rus güçler ilerleyişine devam ediyor: Donetsk'te bir köy Ukrayna ordusundan alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T14:29+0300
2024-07-29T14:29+0300
2024-07-29T14:29+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Volçye köyünü kontrolü altına aldı.Rus güçler 18 karşı saldırı girişimini akamete uğratırken Ukrayna ordusu, son 24 saatte 1885 askerini daha kaybetti.Rus askerleri, cephelerin büyük bölümünde ilerleme kaydederek taktik konumunu iyileştirdi.Rus birlikler, Ukrayna ordusuna ait 2 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 5 ABD yapımı HIMARS roketi ile 68 İHA'yı imha etti.
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
fransa
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, hava bombası, himars, fransa, abd
Rus güçler ilerleyişine devam ediyor: Donetsk'te bir köy Ukrayna ordusundan alındı
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Volçye köyünü kontrolü altına aldı.
Rus güçler 18 karşı saldırı girişimini akamete uğratırken Ukrayna ordusu, son 24 saatte 1885 askerini daha kaybetti.
Rus askerleri, cephelerin büyük bölümünde ilerleme kaydederek taktik konumunu iyileştirdi.
Rus birlikler, Ukrayna ordusuna ait 2 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 5 ABD yapımı HIMARS roketi ile 68 İHA'yı imha etti.