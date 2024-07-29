Ortaköy’de Prens Selman'ın fotoğrafıyla bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 hanutçuya ceza

Ortaköy'de Prens Selman'ın fotoğrafını gösteren, ısrarcı ve yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan kumpir işletmesindekilerin görüntüler sonrası harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, “Hanutçuluk” yaptığı belirlenen 40 kişiyi tespit etti.



Emniyete götürülen şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca “çevreye rahatsızlık vermek (Hanutçuluk)“ suçundan toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uyguladı.



Öte yandan Beşiktaş Kaymakamlığı'na başvuru yapıldığı ve çıkacak karar doğrultusunda işletmenin kapanabileceğini bilgisine ulaşıldı.

