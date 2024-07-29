https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ortakoyde-prens-selmanin-fotografiyla-bagirarak-musteri-cekmeye-calisan-40-hanutcuya-ceza-1086298030.html
Ortaköy’de Prens Selman'ın fotoğrafıyla bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 hanutçuya ceza
Ortaköy’de Prens Selman'ın fotoğrafıyla bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 hanutçuya ceza
Sputnik Türkiye
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Ortaköy'de Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafını göstererek yüksek sesle müşteri çekmeye çalışan... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T12:09+0300
2024-07-29T12:09+0300
2024-07-29T12:09+0300
türkiye
ortaköy
istanbul
prens selman bin abdullah bin turki el suud
suudi
müşteri
turist
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Ortaköy'de Prens Selman'ın fotoğrafını gösteren, ısrarcı ve yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan kumpir işletmesindekilerin görüntüler sonrası harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, “Hanutçuluk” yaptığı belirlenen 40 kişiyi tespit etti.Emniyete götürülen şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca “çevreye rahatsızlık vermek (Hanutçuluk)“ suçundan toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uyguladı.Öte yandan Beşiktaş Kaymakamlığı'na başvuru yapıldığı ve çıkacak karar doğrultusunda işletmenin kapanabileceğini bilgisine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/tuzlada-yat-imalathanesinde-yangin--1086295693.html
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ortaköy, istanbul, prens selman bin abdullah bin turki el suud, suudi, müşteri, turist
ortaköy, istanbul, prens selman bin abdullah bin turki el suud, suudi, müşteri, turist
Ortaköy’de Prens Selman'ın fotoğrafıyla bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 hanutçuya ceza
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Ortaköy'de Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın fotoğrafını göstererek yüksek sesle müşteri çekmeye çalışan 40 kişiyi tespit etti. Kişilere, toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.
Ortaköy'de Prens Selman'ın fotoğrafını gösteren, ısrarcı ve yüksek sesle Arap turistleri çekmeye çalışan kumpir işletmesindekilerin görüntüler sonrası harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, “Hanutçuluk” yaptığı belirlenen 40 kişiyi tespit etti.
Emniyete götürülen şahıslara Kabahatler Kanunu uyarınca “çevreye rahatsızlık vermek (Hanutçuluk)“ suçundan toplamda 38 bin 80 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan Beşiktaş Kaymakamlığı'na başvuru yapıldığı ve çıkacak karar doğrultusunda işletmenin kapanabileceğini bilgisine ulaşıldı.