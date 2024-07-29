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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/maliye-gelir-beyan-etmeden-luks-arac-kullananlarin-pesinde-kar-dagitmayip-mercedes-aldilar-1086294089.html
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde: Kar dağıtmayıp Mercedes aldılar
Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde: Kar dağıtmayıp Mercedes aldılar
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yüksek tutarda harcaması olduğu halde gelir beyan etmeyen mükelleflerin ardından şimdi de gelir beyanı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T11:00+0300
2024-07-29T11:00+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
lüks
lüks araç
lüks yaşam
lüks makam aracı
denetim
vergi denetim kurulu
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Bakanlıktan edindiği bilgilere göre VDK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz." mesajı ve talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri mercek altına aldı.Vergi müfettişleri, lüks araç sahibi olan kişilerin bu araçları hangi gelirle elde ettiğini ve bu geliri beyan edip etmediğini araştırmaya başladı.Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kar dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildi. Bu lüks araçların, 2022, 2023 ve 2024 model Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) markalarında olduğu görüldü.Vergi düzenlemesi geliri artıracak, kayıt dışıyla mücadeleyi hızlandıracakÖncelikli hedef kayıt dışı gelirlerBu çalışmalarda, kayıt dışı geliriyle lüks araç edinen mükellefler öncelikli hedef kitlesi olacak.İncelemelerde, yaklaşık 3 bin aracın gerçek kişi üzerine kayıtlı olduğu, bu kişilerden 2 bininin 7 bin şirkette ortaklıkları bulunduğu ve bunlar arasında sadece 300 şirketin 2022 ve 2023 yıllarında kar dağıttığı belirlendi.İncelenen 780 aracın ise mükellef olmayan kişiler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilirken, bu kişilerin hiçbir gelir kaynağı da bulunmuyor.Lüks araç sahiplerinden sadece 150'sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu ve bunlardan 100'ünün karının da 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi.İncelemelerde, mükellef olmayan, bir şirkette ortaklığı ve başka gelir beyanı bulunmayanlara öncelik veriliyor. Ardından, şirket ortaklığı olduğu halde kar dağıtımı olmayan veya başka bir gelir beyanı olmayan mükelleflere yönelik çalışma yapılacak.Bu kapsamda, öncelikle 500 araç sahibi, gelirleriyle uyumlu olmayan bu durumun kayıt dışı kazançlarıyla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için vergi incelemesine sevk edildi.Kar dağıtmayıp Mercedes aldılarVDK, incelemesi kapsamında dikkati çekici örneklerle de karşılaştı.Örneğin, şirket sahibi kişilerin 2023 yılında 23 milyon lirayı bulan bedellerle Mercedes aldığı ancak şirketlerinin son iki dönemde sadece birkaç milyon lira dönem karı olduğu ve kar dağıtımında bulunmadığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde araç bedellerinin şirketlerin banka hesaplarından gönderildiği ancak kayıtlara yansımadığı saptandı.Başka bir örnekte de herhangi bir gelir beyanında bulunmayan ve ortaklığı olmayan kişilerin 2023 yılında 27 milyon lira bedelle Bentley taşıt aldığı belirlendi.Bu tür incelemeler yaygınlaşacakVergi müfettişleri, söz konusu lüks araçların hangi gelir kaynağıyla elde edildiğini tespit edecek ve bu gelirlerin vergilendirilmesini sağlayacak. Yasal bir kaynak tespit edilemeyenlere ilişkin kara para araştırması da yapılacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı, başlangıç niteliğindeki bu tür incelemeleri, risk analiz birimlerinin yeni tespitleri çerçevesinde yaygınlaştıracak ve kapsamını genişleterek sürdürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-simsekten-vergi-duzenlemelerini-iceren-kanunla-ilgili-aciklama-1086277866.html
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hazine ve maliye bakanlığı, lüks, lüks araç, lüks yaşam, lüks makam aracı, denetim, vergi denetim kurulu
hazine ve maliye bakanlığı, lüks, lüks araç, lüks yaşam, lüks makam aracı, denetim, vergi denetim kurulu

Maliye, gelir beyan etmeden lüks araç kullananların peşinde: Kar dağıtmayıp Mercedes aldılar

11:00 29.07.2024
© ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU-AW240467Lüks araç
Lüks araç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU-AW240467
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yüksek tutarda harcaması olduğu halde gelir beyan etmeyen mükelleflerin ardından şimdi de gelir beyanı olmadığı halde lüks araçlara binen mükelleflerin izini sürüyor.
Bakanlıktan edindiği bilgilere göre VDK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz." mesajı ve talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri mercek altına aldı.
Vergi müfettişleri, lüks araç sahibi olan kişilerin bu araçları hangi gelirle elde ettiğini ve bu geliri beyan edip etmediğini araştırmaya başladı.
Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kar dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildi. Bu lüks araçların, 2022, 2023 ve 2024 model Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) markalarında olduğu görüldü.
Vergi düzenlemesi geliri artıracak, kayıt dışıyla mücadeleyi hızlandıracak

Öncelikli hedef kayıt dışı gelirler

Bu çalışmalarda, kayıt dışı geliriyle lüks araç edinen mükellefler öncelikli hedef kitlesi olacak.
İncelemelerde, yaklaşık 3 bin aracın gerçek kişi üzerine kayıtlı olduğu, bu kişilerden 2 bininin 7 bin şirkette ortaklıkları bulunduğu ve bunlar arasında sadece 300 şirketin 2022 ve 2023 yıllarında kar dağıttığı belirlendi.
İncelenen 780 aracın ise mükellef olmayan kişiler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilirken, bu kişilerin hiçbir gelir kaynağı da bulunmuyor.
Lüks araç sahiplerinden sadece 150'sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu ve bunlardan 100'ünün karının da 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi.
İncelemelerde, mükellef olmayan, bir şirkette ortaklığı ve başka gelir beyanı bulunmayanlara öncelik veriliyor. Ardından, şirket ortaklığı olduğu halde kar dağıtımı olmayan veya başka bir gelir beyanı olmayan mükelleflere yönelik çalışma yapılacak.
Bu kapsamda, öncelikle 500 araç sahibi, gelirleriyle uyumlu olmayan bu durumun kayıt dışı kazançlarıyla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için vergi incelemesine sevk edildi.

Kar dağıtmayıp Mercedes aldılar

VDK, incelemesi kapsamında dikkati çekici örneklerle de karşılaştı.
Örneğin, şirket sahibi kişilerin 2023 yılında 23 milyon lirayı bulan bedellerle Mercedes aldığı ancak şirketlerinin son iki dönemde sadece birkaç milyon lira dönem karı olduğu ve kar dağıtımında bulunmadığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde araç bedellerinin şirketlerin banka hesaplarından gönderildiği ancak kayıtlara yansımadığı saptandı.
Başka bir örnekte de herhangi bir gelir beyanında bulunmayan ve ortaklığı olmayan kişilerin 2023 yılında 27 milyon lira bedelle Bentley taşıt aldığı belirlendi.

Bu tür incelemeler yaygınlaşacak

Vergi müfettişleri, söz konusu lüks araçların hangi gelir kaynağıyla elde edildiğini tespit edecek ve bu gelirlerin vergilendirilmesini sağlayacak. Yasal bir kaynak tespit edilemeyenlere ilişkin kara para araştırması da yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, başlangıç niteliğindeki bu tür incelemeleri, risk analiz birimlerinin yeni tespitleri çerçevesinde yaygınlaştıracak ve kapsamını genişleterek sürdürecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak
Dün, 14:34
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