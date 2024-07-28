https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-simsekten-vergi-duzenlemelerini-iceren-kanunla-ilgili-aciklama-1086277866.html
Bakan Şimşek: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak
Bakan Şimşek: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T14:34+0300
2024-07-28T14:34+0300
2024-07-28T14:39+0300
ekonomi
mehmet şimşek
vergi
son dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de kabul edilen vergi düzenlemelerini içeren kanunla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Düzenlemenin amacını bir kez daha vurgulayan Şimşek şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/hazine-ve-maliye-bakanligindan-vergi-yukumlulukleri-ile-ilgili-iddialar-uzerine-aciklama-1086273089.html
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mehmet şimşek, vergi, son dakika
mehmet şimşek, vergi, son dakika
Bakan Şimşek: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak
14:34 28.07.2024 (güncellendi: 14:39 28.07.2024)
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor" açıklamasını yaparak amacın çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de kabul edilen vergi düzenlemelerini içeren kanunla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Düzenlemenin amacını bir kez daha vurgulayan Şimşek şunları ifade etti:
"Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."