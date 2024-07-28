https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-simsekten-vergi-duzenlemelerini-iceren-kanunla-ilgili-aciklama-1086277866.html

Bakan Şimşek: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak

Bakan Şimşek: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T14:34+0300

2024-07-28T14:34+0300

2024-07-28T14:39+0300

ekonomi

mehmet şimşek

vergi

son dakika

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de kabul edilen vergi düzenlemelerini içeren kanunla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Düzenlemenin amacını bir kez daha vurgulayan Şimşek şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/hazine-ve-maliye-bakanligindan-vergi-yukumlulukleri-ile-ilgili-iddialar-uzerine-aciklama-1086273089.html

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mehmet şimşek, vergi, son dakika