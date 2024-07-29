https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/kpss-ile-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadrolarina-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1086305716.html

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Kamu Personel Seçme (KPSS)-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adayları yerleştirme sonuçlarına... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T15:41+0300

2024-07-29T15:41+0300

2024-07-29T15:42+0300

türkiye

kpss

sonuç

yerleştirme

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, Kamu Personel Seçme (KPSS)-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 11-18 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Duyuruda, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/kamu-kurumlari-personel-aliyor-en-dusuk-maas-40-bin-lira-1086292224.html

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