https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/kpss-ile-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadrolarina-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1086305716.html
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamu Personel Seçme (KPSS)-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adayları yerleştirme sonuçlarına... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T15:41+0300
2024-07-29T15:41+0300
2024-07-29T15:42+0300
türkiye
kpss
sonuç
yerleştirme
ösym
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, Kamu Personel Seçme (KPSS)-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 11-18 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Duyuruda, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/kamu-kurumlari-personel-aliyor-en-dusuk-maas-40-bin-lira-1086292224.html
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kpss yerleştirme sonuçları açıklandı mı, kpss yerleştirme sonuçları, kpss yerleştirme takvimi,
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
15:41 29.07.2024 (güncellendi: 15:42 29.07.2024)
Kamu Personel Seçme (KPSS)-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adayları yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, Kamu Personel Seçme (KPSS)-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 11-18 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Duyuruda, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri belirtildi.