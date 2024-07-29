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Kamu kurumları personel alıyor: En düşük maaş 40 bin lira
Kamu kurumları personel alıyor: En düşük maaş 40 bin lira
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları'nı yayımladı. Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T09:48+0300
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türkiye
ekonomi
personel
sözleşmeli personel
personel alımı
idari personel
memur
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Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler kamuda işe başlıyor. 'Yılda iki zam, hafta sonu tatil'Hürriyet'ten Burak Taşçı, açılan kadroların imkanlarını değerlendirdi ve şunları yazdı:Amasya Üni̇versi̇tesi̇30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)Balıkesi̇r Üni̇versi̇tesi̇10 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)Eski̇şehi̇r Osmangazi Üni̇versi̇tesi̇59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)Düzce Üni̇versi̇tesi̇57 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)İSTANBUL Üni̇versi̇tesi̇65 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE 240 TEKNİKER ALIM İLANI ( 5 Ağustos - 9 Ağustos)KİLİS 7 ARALIK Üni̇versi̇tesi̇21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 27 Temmuz - 10 Ağustos)GALATASARAY Üni̇versi̇tesi̇9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)GALATASARAY Üni̇versi̇tesi̇2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Ağustos - 11 Ağustos)MARDİN ARTUKLU Üni̇versi̇tesi̇3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)MARDİN ARTUKLU Üni̇versi̇tesi̇13 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)HAKKARİ Üni̇versi̇tesi̇22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)İSTANBUL Üni̇versi̇tesi̇1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)MUŞ ALPARSLAN Üni̇versi̇tesi̇25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Temmuz - 9 Ağustos)JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI31 PERSONEL TEMİN EDECEKTİR ( 25 Temmuz - 2 Ağustos)SÜLEYMAN DEMİREL Üni̇versi̇tesi̇3 ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI ( 25 Temmuz - 5 Ağustos)ONDOKUZ MAYIS Üni̇versi̇tesi̇19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)ONDOKUZ MAYIS Üni̇versi̇tesi̇25.07.2024 TARİHLİ İLANDA DÜZELTME YAPILMIŞ OLUP 1 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAKTIR ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)ATATÜRK ÜÜni̇versi̇tesi̇36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)ATATÜRK Üni̇versi̇tesi̇36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)KARABÜK Üni̇versi̇tesi̇46 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Temmuz - 7 Ağustos)EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2500 POLİS MEMURU ALACAK ( 23 Temmuz - 29 Temmuz)EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜPOLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 210 KOMİSER YARDIMCISI ALACAK ( 23 Temmuz - 29 Temmuz)YOZGAT BOZOK Üni̇versi̇tesi̇59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 23 Temmuz - 6 Ağustos)NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üni̇versi̇tesi̇16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)TÜRK-ALMAN Üni̇versi̇tesi̇15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)TÜRK-ALMAN Üni̇versi̇tesi̇4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI25 SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALACAK ( 21 Ağustos - 28 Ağustos)VAN YÜZÜNCÜ YIL Üni̇versi̇tesi̇56 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)SAĞLIK BİLİMLERİ Üni̇versi̇tesi̇SAĞLIK BİLİMLERİ Üni̇versi̇tesi̇121 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)KAYSERİ Üni̇versi̇tesi̇3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)KAYSERİ Üni̇versi̇tesi̇4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)TARSUS Üni̇versi̇tesi̇19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 5 Ağustos)AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ Üni̇versi̇tesi̇45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üni̇versi̇tesi̇2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)KAFKAS Üni̇versi̇tesi̇68 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)SİVAS CUMHURİYET Üni̇versi̇tesi̇125 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)BARTIN Üni̇versi̇tesi̇32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)ANADOLU Üni̇versi̇tesi̇53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)GİRESUN Üni̇versi̇tesi̇9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Temmuz - 2 Ağustos)ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üni̇versi̇tesi̇20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)YALOVA Üni̇versi̇tesi̇2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)SİİRT Üni̇versi̇tesi̇58 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)BURSA ULUDAĞ Üni̇versi̇tesi̇24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)BURSA ULUDAĞ Üni̇versi̇tesi̇13 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)YALOVA Üni̇versi̇tesi̇14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ Üni̇versi̇tesi̇11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)BURSA TEKNİK Üni̇versi̇tesi̇25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)BURSA TEKNİK Üni̇versi̇tesi̇2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ Üni̇versi̇tesi̇29 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Üni̇versi̇tesi̇21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)BİNGÖL Üni̇versi̇tesi̇24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üni̇versi̇tesi̇53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)İNÖNÜ Üni̇versi̇tesi̇110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Temmuz - 29 Temmuz)AKSARAY Üni̇versi̇tesi̇38 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Temmuz - 29 Temmuz)NECMETTİN ERBAKAN Üni̇versi̇tesi̇76 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Temmuz - 29 Temmuz)TAŞKÖPRÜ (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI2 MEMUR ALACAK ( 26 Ağustos - 29 Ağustos)
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kamu kurumları personel alıyor,iş alımı,kamu iş alımı,hangi üniversiteler eleman alıyor
kamu kurumları personel alıyor,iş alımı,kamu iş alımı,hangi üniversiteler eleman alıyor

Kamu kurumları personel alıyor: En düşük maaş 40 bin lira

09:48 29.07.2024 (güncellendi: 10:00 29.07.2024)
© AAPersonel alımı
Personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları'nı yayımladı. Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler kamuda işe başlıyor.

'Yılda iki zam, hafta sonu tatil'

Hürriyet'ten Burak Taşçı, açılan kadroların imkanlarını değerlendirdi ve şunları yazdı:
"Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlarına zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar. Yine vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor. En düşük memur maaşı da 40 bin lira seviyesine yükseldi. Bunun yanında mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar için sosyal tesis hakları da bulunuyor ve aileleriyle birlikte bu haktan yararlanabiliyorlar. Ayrıca memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmedikçe işten çıkarılma durumları da gerçekleşmiyor."
Amasya Üni̇versi̇tesi̇
30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)
Balıkesi̇r Üni̇versi̇tesi̇
10 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)
Eski̇şehi̇r Osmangazi Üni̇versi̇tesi̇
59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)
Düzce Üni̇versi̇tesi̇
57 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)
İSTANBUL Üni̇versi̇tesi̇
65 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE 240 TEKNİKER ALIM İLANI ( 5 Ağustos - 9 Ağustos)
KİLİS 7 ARALIK Üni̇versi̇tesi̇
21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 27 Temmuz - 10 Ağustos)
GALATASARAY Üni̇versi̇tesi̇
9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 29 Temmuz - 12 Ağustos)
GALATASARAY Üni̇versi̇tesi̇
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80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Ağustos - 11 Ağustos)
MARDİN ARTUKLU Üni̇versi̇tesi̇
3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)
MARDİN ARTUKLU Üni̇versi̇tesi̇
13 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)
HAKKARİ Üni̇versi̇tesi̇
22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)
İSTANBUL Üni̇versi̇tesi̇
1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)
MUŞ ALPARSLAN Üni̇versi̇tesi̇
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 26 Temmuz - 9 Ağustos)
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Temmuz - 9 Ağustos)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
31 PERSONEL TEMİN EDECEKTİR ( 25 Temmuz - 2 Ağustos)
SÜLEYMAN DEMİREL Üni̇versi̇tesi̇
3 ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI ( 25 Temmuz - 5 Ağustos)
ONDOKUZ MAYIS Üni̇versi̇tesi̇
19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)
ONDOKUZ MAYIS Üni̇versi̇tesi̇
25.07.2024 TARİHLİ İLANDA DÜZELTME YAPILMIŞ OLUP 1 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAKTIR ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)
ATATÜRK ÜÜni̇versi̇tesi̇
36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)
ATATÜRK Üni̇versi̇tesi̇
36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Temmuz - 8 Ağustos)
KARABÜK Üni̇versi̇tesi̇
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POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 210 KOMİSER YARDIMCISI ALACAK ( 23 Temmuz - 29 Temmuz)
YOZGAT BOZOK Üni̇versi̇tesi̇
59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 23 Temmuz - 6 Ağustos)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üni̇versi̇tesi̇
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4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Temmuz - 5 Ağustos)
TARSUS Üni̇versi̇tesi̇
19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 5 Ağustos)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ Üni̇versi̇tesi̇
45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üni̇versi̇tesi̇
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)
KAFKAS Üni̇versi̇tesi̇
68 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)
SİVAS CUMHURİYET Üni̇versi̇tesi̇
125 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)
BARTIN Üni̇versi̇tesi̇
32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Temmuz - 2 Ağustos)
ANADOLU Üni̇versi̇tesi̇
53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)
GİRESUN Üni̇versi̇tesi̇
9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Temmuz - 2 Ağustos)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Üni̇versi̇tesi̇
20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)
YALOVA Üni̇versi̇tesi̇
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)
SİİRT Üni̇versi̇tesi̇
58 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 18 Temmuz - 1 Ağustos)
BURSA ULUDAĞ Üni̇versi̇tesi̇
24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
BURSA ULUDAĞ Üni̇versi̇tesi̇
13 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
YALOVA Üni̇versi̇tesi̇
14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ Üni̇versi̇tesi̇
11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
BURSA TEKNİK Üni̇versi̇tesi̇
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
BURSA TEKNİK Üni̇versi̇tesi̇
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ Üni̇versi̇tesi̇
29 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Üni̇versi̇tesi̇
21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
BİNGÖL Üni̇versi̇tesi̇
24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üni̇versi̇tesi̇
53 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Temmuz - 31 Temmuz)
İNÖNÜ Üni̇versi̇tesi̇
110 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Temmuz - 29 Temmuz)
AKSARAY Üni̇versi̇tesi̇
38 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Temmuz - 29 Temmuz)
NECMETTİN ERBAKAN Üni̇versi̇tesi̇
76 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Temmuz - 29 Temmuz)
TAŞKÖPRÜ (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK ( 26 Ağustos - 29 Ağustos)
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