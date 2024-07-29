https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/bu-hafta-carsamba-sonrasi-ve-oncesi-diye-ayrilacak-dedi-kritik-uyarida-bulundu-altin-mi-gumus-mu-1086290608.html

'Bu hafta çarşamba sonrası ve öncesi diye ayrılacak' dedi kritik uyarıda bulundu: Altın mı gümüş mü?

'Bu hafta çarşamba sonrası ve öncesi diye ayrılacak' dedi kritik uyarıda bulundu: Altın mı gümüş mü?

Sputnik Türkiye

Yeni haftada piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Altın fiyatları, döviz kurları ve borsa için kritik bir hafta başlıyor. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T08:47+0300

2024-07-29T08:47+0300

2024-07-29T08:47+0300

islam memiş

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

ons altın

gümüş

gümüş

fed

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Yeni haftada piyasalar, Fed'in faiz kararını merakla beklerken, yatırımcılar altın, dolar ve borsada kritik gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.ABD'de enflasyon yavaşlarken, Fed'in bu hafta faiz kararını açıklaması bekleniyor. The Conference Board Baş Ekonomisti Dana Peterson, "Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi Haziran 2024'te yavaşlamaya devam etti, ancak Fed'in enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediği konusunda daha güvenli hale gelmesini sağladı" dedi. Barınma maliyetlerinin yavaşlamasına rağmen, temel hizmet fiyatlarının sabit kaldığını ve ilerlemenin yavaş olduğunu belirtti.Fed faiz kararında sürpriz olabilir mi?Fed, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022'den bu yana 11 kez faiz artırdı ve faizler 2001'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Haziran ayında faizleri sabit tutan bankanın, bu toplantıda sürpriz bir adımla 10 baz puan faiz artırabileceği ifade ediliyor. Ancak ING analistlerine göre, Fed bu ayı pas geçecek ve Eylül ayında faiz indirimi için en net ipucunu verecek.Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?Fed'in faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'de açıklanacak.Piyasalarda gergin bekleyişAltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar için kritik detayları paylaştı. "Salı günü Avrupa Bölgesi enflasyon verisi, Çarşamba günü Fed faiz kararı açıklanacak. Bu nedenle haftayı ikiye ayıracağız: Çarşamba öncesi ve Çarşamba sonrası" diyen Memiş, Fed’in faiz kararı sonrası küresel piyasalarda yeni bir fiyatlama olacağını belirtti.BIST 100 endeksiBIST 100 endeksi 10 bin 891 puandan kapanış yaptı. Memiş, endeksin 10 bin 750-11 bin 500 puan aralığında hareket edeceğini ve 10 bin 800 puan altının alım fırsatı sunduğunu ifade etti.Dolar-euro bandında seyir nasıl olacak?Dolar/TL kuru 32.94 lira, euro/TL kuru ise 35.76 liradan kapanış yaptı. Memiş, düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyor ve EUR/USD paritesinde bu hafta 1.08-1.09 aralığını takip edeceğini belirtti.Ons ve gram altında durum ne olacak?Ons altın 2 bin 387 dolardan kapanış yaptı. Memiş, ons altının bu hafta 2 bin 360-2 bin 455 dolar aralığında hareket etmesini beklediğini söyledi.Gram altın yatırımcılarına ons altını takip etmelerini öneren Memiş, gram altının 2 bin 520-2 bin 620 lira aralığında hareket edeceğini belirtti.Altın mı gümüş mü?Ons gümüş 27,92 dolardan kapanış yaptı. Memiş, gümüşün 27,90-29,30 dolar aralığında hareket etmesini beklediğini ve gümüşün bu hafta güzel fırsatlar sunduğunu ifade etti. Altın mı gümüş mü sorusuna ise cevabı net: Gümüş.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/konut-fiyatlarinda-beklenmedik-ruzgar-uzman-isim-firsat-donemi-basladi-dedi-kiralari-isaret-etti-1086290065.html

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