https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/iyi-partili-sedat-kilinc-musavat-dervisoglunun-basdanismani-oldu-1086315642.html
İYİ Partili Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu
İYİ Partili Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu
Sputnik Türkiye
İYİ Partili Sedat Kılınç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T20:30+0300
2024-07-29T20:30+0300
2024-07-29T20:30+0300
türkiye
müsavat dervişoğlu
iyi parti
sedat kılınç
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İYİ Parti'den Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla yapılan görevlendirmede, "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.İş insanı Sedat Kılınç; 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ak-partili-calkin-halaya-yasak-yok-1086315302.html
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müsavat dervişoğlu, iyi parti, sedat kılınç
müsavat dervişoğlu, iyi parti, sedat kılınç
İYİ Partili Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu
İYİ Partili Sedat Kılınç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.
İYİ Parti'den Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla yapılan görevlendirmede, "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.
İş insanı Sedat Kılınç; 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu.