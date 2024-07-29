https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ak-partili-calkin-halaya-yasak-yok-1086315302.html

AK Partili Çalkın: Halaya yasak yok

AK Partili Çalkın: Halaya yasak yok

Sputnik Türkiye

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İstanbul'da bazı kişilerin Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektikleri için gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T20:13+0300

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2024-07-29T20:15+0300

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israil

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hitler

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Çalkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Çalkın, "Siyonist, katliamcı, bebek katili İsrail önce gitsin elindeki masum kanının hesabını versin. Soykırımcı Netanyahu, sonunun Hitler gibi olmasından kurtulamayacaktır" diye konuştu.'Halaylarımızı provokasyona alet etmeyin'Çalkın, İstanbul'da bazı kişilerin Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektikleri için gözaltına alındığına dair yalan haberlerin organize şekilde dolaşıma sokulduğunu söyleyerek, "Zeybek de bizim, horon da bizim, halay da bizim. Halaylarımızı provokasyona alet etmeyin" dedi.AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye'nin değerlerine sahip çıktığını, Kürtler kendi dillerini özgürce kullansın diye devrim niteliğinde adımlar attığını ve tüm bu adımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiğini anlatan Çalkın, "Biz, Kürtçe'nin ve Kürtlerin terör örgütü propagandasına alet edilmesine, terör örgütünün marşının söylenmesine, 40 bin kişinin katiline övgüler düzülmesine karşıyız. Bunun için mücadele veriyoruz" ifadesini kullandı."Ülkemizde ne halay yasak ne de düğün; provokasyona yasak var, halaya yasak yok" diyen Çalkın, 'DEM Parti'nin Kürt halkını temsil etmediğini; Kürt halkının inancı, kültürü ve değerleriyle bir alakasının bulunmadığını' söyledi.Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türklerin de Kürtlerin de devleti olduğuna vurgu yapan Çalkın, "Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Yörük, Türkmen, hepimiz birliğimize, dirliğimize sahip çıkacağız. Kurmuş olduğumuz bu kardeşliği yıkmak için el uzatanların ellerini kırmaktan geri durmayacağız. Türkiye bir bütündür, halklar kardeştir ve hep kardeş kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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