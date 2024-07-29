İslam Memiş 'ucuz kaldı' dedi: 'Bugün güzel fırsat sunuyor'

"Küresel piyasalar için bu hafta önemli. Salı günü Avrupa Bölgesi Enflasyon Verisi Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Ondan sebep bu haftaya ikiye ayıracağız; - Çarşamba Öncesi - Çarşamba Sonrası Fed’in faiz kararı sonrası küresel piyasalar da yeni bir fiyatlama olacak. Yatırımcı Çarşamba gününe kadar karar vermeli. Para piyasalarında bu hafta için takip edeceğim bant aralıkları şöyle: Bist100 endeksi; 10 bin 891 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Takip ettiğim bant aralığı yine aynı. 10 bin 750-11 bin 500 puan aralığı. 10 bin 800 puan altı alım fırsatı olarak görüyorum. Döviz kurları; Dolar/TL kuru 32,94 lira, Avro/TL kuru 35,76 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yatay ancak EUR/USD paritesi daha hareketli olacaktır. EUR/USD paritesinde bu hafta 1,08-1,09 aralığını takip edeceğim. Ons altın (xau/usd); 2 bin 387 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 360-2 bin 455 dolar aralığını takip edeceğim. Kısa vadede bu bant aralığında oyalanmasını bekliyorum. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeli. Ons altın nereye, gram altın oraya. Gram altın da 2 bin 520-2 bin 620 lira aralığında oyalanmasını bekliyorum. Ons gümüş (xag/usd); 27,92 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 27,90-29,30 dolar aralığında hareket etmesini bekliyorum. Gümüşün bugün güzel fırsat sunduğunu söyleyebilirim. Çünkü altın/gümüş rasyosu (xau/xag) 84,81 seviyesinde. Yani, gümüş altına kıyasla ucuz kaldı. Altın ile gümüş, dolar ile gümüş, TL ile gümüş almak isteyenlerin haftası. Altın mı, gümüş mü? Cevabım gümüş."