İslam Memiş 'ucuz kaldı' dedi: 'Bugün güzel fırsat sunuyor'
© AP Photo / Burhan OzbiliciDolar- TL- Döviz
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Haftayı çarşambadan önce çarşambadan sonra diye ikiye ayıran İslam Memiş, "Altın ile gümüş, dolar ile gümüş, TL ile gümüş almak isteyenlerin haftası" değerlendirmesinde bulundu.
Finansal analist İslam Memiş TV 100'deki köşesinde altı, gümüş, döviz ve borsa ekseninde piyasalarda yeni haftayı değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:
"Küresel piyasalar için bu hafta önemli. Salı günü Avrupa Bölgesi Enflasyon Verisi Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Ondan sebep bu haftaya ikiye ayıracağız; - Çarşamba Öncesi - Çarşamba Sonrası Fed’in faiz kararı sonrası küresel piyasalar da yeni bir fiyatlama olacak. Yatırımcı Çarşamba gününe kadar karar vermeli. Para piyasalarında bu hafta için takip edeceğim bant aralıkları şöyle: Bist100 endeksi; 10 bin 891 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Takip ettiğim bant aralığı yine aynı. 10 bin 750-11 bin 500 puan aralığı. 10 bin 800 puan altı alım fırsatı olarak görüyorum. Döviz kurları; Dolar/TL kuru 32,94 lira, Avro/TL kuru 35,76 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yatay ancak EUR/USD paritesi daha hareketli olacaktır. EUR/USD paritesinde bu hafta 1,08-1,09 aralığını takip edeceğim. Ons altın (xau/usd); 2 bin 387 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 360-2 bin 455 dolar aralığını takip edeceğim. Kısa vadede bu bant aralığında oyalanmasını bekliyorum. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeli. Ons altın nereye, gram altın oraya. Gram altın da 2 bin 520-2 bin 620 lira aralığında oyalanmasını bekliyorum. Ons gümüş (xag/usd); 27,92 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 27,90-29,30 dolar aralığında hareket etmesini bekliyorum. Gümüşün bugün güzel fırsat sunduğunu söyleyebilirim. Çünkü altın/gümüş rasyosu (xau/xag) 84,81 seviyesinde. Yani, gümüş altına kıyasla ucuz kaldı. Altın ile gümüş, dolar ile gümüş, TL ile gümüş almak isteyenlerin haftası. Altın mı, gümüş mü? Cevabım gümüş."
24 Temmuz, 13:28