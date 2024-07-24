https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/dev-bankadan-6-ay-sonrasina-dolartl-tahmini-1086164360.html
Dev bankadan 6 ay sonrasına dolar/TL tahmini
Dev bankadan 6 ay sonrasına dolar/TL tahmini
Sputnik Türkiye
HSBC, son raporunda Kasım ayından itibaren reel politika faizinin önemli ölçüde pozitif olacağını belirtti. Banka, "4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T13:28+0300
2024-07-24T13:28+0300
2024-07-24T13:28+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
1 dolar
dolar fiyatı beklentisi
dolar rezervi
tahmin
rapor
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HSBC yayımladığı son raporda, sıkı para ve maliye politikalarının enflasyonda hızlı bir düşüş ve dış açıkta iyileşme sağlayabileceği, ancak politika yapıcıların kademeli bir makro ayarlamayı tercih ettiği vurgulandı. HSBC, 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3.6 olarak korudu.TÜFE beklentileri revize edildiHaziran ayı TÜFE'nin beklenenden düşük gerçekleştiğini belirten HSBC, 2024 sonu TÜFE beklentisini yüzde 48'den yüzde 44.6'ya, 2025 sonu TÜFE beklentisini ise yüzde 29'dan yüzde 27.7'ye revize etti.Faiz politikası ve enflasyonHSBC, para politikasına ilişkin baz senaryosunun yıl boyunca faiz oranlarının değiştirilmemesi yönünde olduğunu açıkladı. Raporda, "Reel politika faizi Kasım ayından itibaren önemli ölçüde pozitif olacak. Ancak, 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin erken olabileceğini düşünüyoruz. Yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin temel kaynakları olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yapıldı.Altın i̇thalatı ve cari açıkHükümetin altın ithalatını sınırlama kararının etkili olduğunu belirten HSBC, altın ithalatının yılın ilk beş ayında yıllık bazda yüzde 54 düştüğünü hatırlattı. Çekirdek ithalatın ise dirençli seyrettiği ifade edildi. Bu duruma bağlı olarak, 2024-2025 cari açık tahminlerinde küçük bir aşağı yönlü revizyon yapıldı.Yıl Sonu dolar/TL tahminiHSBC, raporunda TL konusunda yapıcı olduklarını belirtti ve yıl sonunda Dolar/TL'nin 36 seviyesinde olacağını öngördü. "Reel faizlerin 2024 yılı sonuna kadar önemli ölçüde pozitif hale geleceğine ve TL'nin cazibesini artıracağına inanıyoruz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/dunyanin-en-buyuk-altin-kasasi-500-binden-fazla-kulce-sadece-4-tane-cubuklakorunuyor-1086162747.html
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dolar, dolar/tl, 1 dolar, dolar fiyatı beklentisi, dolar rezervi, tahmin, rapor
dolar, dolar/tl, 1 dolar, dolar fiyatı beklentisi, dolar rezervi, tahmin, rapor
Dev bankadan 6 ay sonrasına dolar/TL tahmini
HSBC, son raporunda Kasım ayından itibaren reel politika faizinin önemli ölçüde pozitif olacağını belirtti. Banka, "4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin bir miktar erken olabileceğini düşünmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
HSBC yayımladığı son raporda, sıkı para ve maliye politikalarının enflasyonda hızlı bir düşüş ve dış açıkta iyileşme sağlayabileceği, ancak politika yapıcıların kademeli bir makro ayarlamayı tercih ettiği vurgulandı. HSBC, 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3.6 olarak korudu.
TÜFE beklentileri revize edildi
Haziran ayı TÜFE'nin beklenenden düşük gerçekleştiğini belirten HSBC, 2024 sonu TÜFE beklentisini yüzde 48'den yüzde 44.6'ya, 2025 sonu TÜFE beklentisini ise yüzde 29'dan yüzde 27.7'ye revize etti.
Faiz politikası ve enflasyon
HSBC, para politikasına ilişkin baz senaryosunun yıl boyunca faiz oranlarının değiştirilmemesi yönünde olduğunu açıkladı. Raporda, "Reel politika faizi Kasım ayından itibaren önemli ölçüde pozitif olacak. Ancak, 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin erken olabileceğini düşünüyoruz. Yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin temel kaynakları olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yapıldı.
Altın i̇thalatı ve cari açık
Hükümetin altın ithalatını sınırlama kararının etkili olduğunu belirten HSBC, altın ithalatının yılın ilk beş ayında yıllık bazda yüzde 54 düştüğünü hatırlattı. Çekirdek ithalatın ise dirençli seyrettiği ifade edildi. Bu duruma bağlı olarak, 2024-2025 cari açık tahminlerinde küçük bir aşağı yönlü revizyon yapıldı.
Yıl Sonu dolar/TL tahmini
HSBC, raporunda TL konusunda yapıcı olduklarını belirtti ve yıl sonunda Dolar/TL'nin 36 seviyesinde olacağını öngördü. "Reel faizlerin 2024 yılı sonuna kadar önemli ölçüde pozitif hale geleceğine ve TL'nin cazibesini artıracağına inanıyoruz" denildi.