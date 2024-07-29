Hizbullah: İsrail'e ait 3 askeri üssü vurduk
© AA / Houssam ShbaroLübnan
© AA / Houssam Shbaro
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İsrail ve Hizbullah güçleri arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 3 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, Katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi.
İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerindeki Dürzi kenti Mendel Şems kentine yönelik düzenlenen dünkü ölümcül saldırının ardından Lübnan’daki Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasındaki çatışmanın tansiyonu yükselmişti.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, Katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi.
İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerindeki Dürzi kenti Mendel Şems kentine yönelik düzenlenen dünkü ölümcül saldırının ardından Lübnan’daki Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasındaki çatışmanın tansiyonu yükselmişti.
Hizbullah, saldırıyla bağlantısının olmadığını bildirse de İsrail saldırının arkasında Hizbullah’ın olduğunu iddia edip örgütün çok ağır bir bedel ödeyeceği tehdidinde bulunmuştu.
MEA’nin Beyrut Uluslararası Havalimanı’na yapılacak bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar askıya almasının Mecdel Şems’le birlikte artan gerilimle bağlantılı olduğu düşünülüyor.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri öldü.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri öldü.