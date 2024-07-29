https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/avrupadaki-nukleer-kapasiteli-b-52-bombardiman-ucaklarindan-biri-abdye-dondu-1086308574.html

Avrupa'daki nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından biri ABD'ye döndü

Avrupa'daki nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından biri ABD'ye döndü

Sputnik Türkiye

Romanya'da bulunan nükleer kapasiteli B-52 stratejik bombardıman uçaklarından birinin Louisiana'daki üsse döndüğü duyuruldu. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T17:00+0300

2024-07-29T17:00+0300

2024-07-29T17:00+0300

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abd

abd ordusu

abd hava kuvvetleri

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

b-52

b-52h stratofortress

b-52h

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Romanya'da konuşlu B-52 Stratofortress savaş uçağının, dönüş yolunda Ortadoğu'daki Bombardıman Uçağı Görev Gücü'nün misyonuna katıldığını bildirdi.CENTCOM'un açıklamasında, "Ortadoğu'daki Bombardıman Uçağı Görev Gücü misyonu sırasında stratejik bombardıman uçağı, Deniz Ateşi Destek Sempozyumu kapsamında ABD Deniz Piyadeleri Merkez Komutanlığı ve diğer bölgesel ortaklarla entegre oldu. Tatbikata uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının dahil olması, Koalisyon Deniz Kuvvetleri ve deniz ateş destek uzmanlarına ileri savaş pozisyonlarını savunma konusunda talim yapmaları için çeşitli unsurlar sağladı" dendi.CENTCOM, 25 Temmuz'da Romanya'dan ayrılan B-52 bombardıman uçağının Louisiana'daki Barkslade Hava Üssü'ne misyon çerçevesindeki faaliyetler de dahil toplam 32 saat süren yolculuğun ardından ulaştığının altını çizdi.21 Temmuz'da Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-52 bombardıman uçağının Barents Denizi’nde sınır ihlali yapmasını önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş uçaklarının havaya kaldırıldığını duyurmuştu.Rus pilotların, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus uçaklarının yaklaşması sonucu ABD bombardıman uçaklarının Rusya devlet sınırından U dönüşü yaparak uzaklaştığı vurgulanmıştı.Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğine değinen Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının, uçuşu tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve güvenlik tedbirlerini gözeterek gerçekleştirdiğini de kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/rusyada-803-yolcu-tasiyan-tren-ile-kamyon-carpisti-yaklasik-140-yarali-1086306012.html

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