https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/hamas-netanyahu-yeni-sartlar-one-surerek-anlasmadan-kacindi-1086312573.html

Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmadan kaçındı

Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmadan kaçındı

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun müzakerelerde yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engellediğini açıkladı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T18:49+0300

2024-07-29T18:49+0300

2024-07-29T18:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, dün İtalya'nın başkenti Roma'da ABD, İsrail, Mısır ve Katarlı yetkililer arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin yapılan görüşmeye dair bilgi verildi.Açıklamada, "Arabulucuların Roma'dan aktardığına göre, Netanyahu bir kere daha oyalama, erteleme ve yeni şartlar ve talepler öne sürerek anlaşmadan kaçınma stratejisine geri döndü" ifadelerine yer verildi.Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen plan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gelen "İsrail'in daha önceki önerisini geri çekmek istediği" aktarıldı.Roma'da dün yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin katıldığı bildirilmişti.

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