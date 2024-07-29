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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/hamas-netanyahu-yeni-sartlar-one-surerek-anlasmadan-kacindi-1086312573.html
Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmadan kaçındı
Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmadan kaçındı
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun müzakerelerde yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engellediğini açıkladı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T18:49+0300
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, dün İtalya'nın başkenti Roma'da ABD, İsrail, Mısır ve Katarlı yetkililer arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin yapılan görüşmeye dair bilgi verildi.Açıklamada, "Arabulucuların Roma'dan aktardığına göre, Netanyahu bir kere daha oyalama, erteleme ve yeni şartlar ve talepler öne sürerek anlaşmadan kaçınma stratejisine geri döndü" ifadelerine yer verildi.Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen plan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gelen "İsrail'in daha önceki önerisini geri çekmek istediği" aktarıldı.Roma'da dün yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin katıldığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bm-genel-sekreteri-guterresten-netanyahuya-tepki-insanlar-bu-konuda-kime-inanacagini-biliyor-1086220963.html
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Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmadan kaçındı

18:49 29.07.2024
© EPA / Shaul Golan / Yedioth Ahronoth POOLNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© EPA / Shaul Golan / Yedioth Ahronoth POOL
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Hamas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun müzakerelerde yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engellediğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, dün İtalya'nın başkenti Roma'da ABD, İsrail, Mısır ve Katarlı yetkililer arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin yapılan görüşmeye dair bilgi verildi.
Açıklamada, "Arabulucuların Roma'dan aktardığına göre, Netanyahu bir kere daha oyalama, erteleme ve yeni şartlar ve talepler öne sürerek anlaşmadan kaçınma stratejisine geri döndü" ifadelerine yer verildi.
Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen plan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gelen "İsrail'in daha önceki önerisini geri çekmek istediği" aktarıldı.
Roma'da dün yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin katıldığı bildirilmişti.
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