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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bm-genel-sekreteri-guterresten-netanyahuya-tepki-insanlar-bu-konuda-kime-inanacagini-biliyor-1086220963.html
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Netanyahu'ya tepki: 'İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor'
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Netanyahu'ya tepki: 'İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de sivil ölüm oranının düşük olduğu ve Refah'ta hiç... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T22:12+0300
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israil- filistin çatışması
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BM Genel Sekreteri Guterres, BM binasında düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin "İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı konuşmada, 'Duyduğunuz bütün yalanların aksine şehir savaşları tarihinde Gazze, savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasını ortaya attı ve Refah'ta İsrail ordusunun hiç sivil öldürmediğini savundu. Siz bugün de 2017'de Genel Sekreter olduğunuzdan beri Gazze'deki sivil ölümlerin daha önce hiç görülmemiş düzeyde olduğunu ifade ettiniz. Başbakanın iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.BM Genel Sekreteri, "Benim cevabım basit. İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor. İçim rahat" cevabını vererek, BM'nin bu konuda yaptığı açıklamaların arkasında durduğuna işaret etti.'İki devletli çözümü muhafaza etmek zorundayız'Netanyahu'nun Gazze'ye ilişkin 'sonraki gün' senaryosu hakkında bir soruya ise Guterres, "Dün söylenenlerde yeni hiçbir şey yoktu o yüzden yorum yapmamı gerektiren bir durum da yok" karşılığını verdi.Guterres, "Kimin nerede ne dediğine bakmaksızın bölgede barış inşa etmek için iki devletli çözümü muhafaza etmek zorundayız" diye konuştu.'Gazze'deki insani durum tam bir felaket'Gazze'deki insani durum hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Guterres, "Gazze'deki insani durum tam bir felaket" değerlendirmesinde bulundu.Guterres, bunun en önemli nedenlerinden birinin İsrail'in "askeri kampanyasını" düzenleme şekliyle alakalı olduğunu, sivil ölüm ve yıkım boyutunun daha önce görülmemiş düzeyde olduğunu dile getirdi.Gazze'de sivillerin sürekli yerinden edildiğine dikkati çeken Guterres, "İnsanlar hiçbir yerin güvenli olmadığı yerde güvenli yer aramak zorunda kalıyor" diye konuştu.Guterres, diğer taraftan insani yardımın ihtiyaçlarla 'orantılı' olmadığını, BM'nin insani yardım planının da sadece yüzde 36'sının fonlandığını ifade etti.Gazze'de kimsenin güvenliği sağlamadığını, kanunsuzluğun arttığını belirten Guterres, "Durum çok dramatik" değerlendirmesini yaptı.'BM konvoylarına saldırıların tekrarlanmaması için temas sürüyor'Guterres, BM konvoylarına saldırılarla ilgili Washington'da bulunan Netanyahu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin ise "Hayır görüşmedim" cevabını verdi.Ekibinin hem İsrailli hem de başka ülke yetkilileriyle görüştüğünü anlatan Guterres, "Böyle olayların tekrarlanmaması için temaslar sürüyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/netanyahu-abd-kongresinde-konustu-ortadoguda-nato-benzeri-bir-ittifak-kurulsun-1086184101.html
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birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Netanyahu'ya tepki: 'İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor'

22:12 25.07.2024
© AFP 2023 / GABRIEL MONNETBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AFP 2023 / GABRIEL MONNET
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de sivil ölüm oranının düşük olduğu ve Refah'ta hiç sivil ölmediği yönündeki iddiaları hakkında, "Benim cevabım basit. İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor. İçim rahat" dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, BM binasında düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin "İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı konuşmada, 'Duyduğunuz bütün yalanların aksine şehir savaşları tarihinde Gazze, savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasını ortaya attı ve Refah'ta İsrail ordusunun hiç sivil öldürmediğini savundu. Siz bugün de 2017'de Genel Sekreter olduğunuzdan beri Gazze'deki sivil ölümlerin daha önce hiç görülmemiş düzeyde olduğunu ifade ettiniz. Başbakanın iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.
BM Genel Sekreteri, "Benim cevabım basit. İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor. İçim rahat" cevabını vererek, BM'nin bu konuda yaptığı açıklamaların arkasında durduğuna işaret etti.

'İki devletli çözümü muhafaza etmek zorundayız'

Netanyahu'nun Gazze'ye ilişkin 'sonraki gün' senaryosu hakkında bir soruya ise Guterres, "Dün söylenenlerde yeni hiçbir şey yoktu o yüzden yorum yapmamı gerektiren bir durum da yok" karşılığını verdi.
Guterres, "Kimin nerede ne dediğine bakmaksızın bölgede barış inşa etmek için iki devletli çözümü muhafaza etmek zorundayız" diye konuştu.

'Gazze'deki insani durum tam bir felaket'

Gazze'deki insani durum hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Guterres, "Gazze'deki insani durum tam bir felaket" değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, bunun en önemli nedenlerinden birinin İsrail'in "askeri kampanyasını" düzenleme şekliyle alakalı olduğunu, sivil ölüm ve yıkım boyutunun daha önce görülmemiş düzeyde olduğunu dile getirdi.
Gazze'de sivillerin sürekli yerinden edildiğine dikkati çeken Guterres, "İnsanlar hiçbir yerin güvenli olmadığı yerde güvenli yer aramak zorunda kalıyor" diye konuştu.
Guterres, diğer taraftan insani yardımın ihtiyaçlarla 'orantılı' olmadığını, BM'nin insani yardım planının da sadece yüzde 36'sının fonlandığını ifade etti.
Gazze'de kimsenin güvenliği sağlamadığını, kanunsuzluğun arttığını belirten Guterres, "Durum çok dramatik" değerlendirmesini yaptı.

'BM konvoylarına saldırıların tekrarlanmaması için temas sürüyor'

Guterres, BM konvoylarına saldırılarla ilgili Washington'da bulunan Netanyahu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin ise "Hayır görüşmedim" cevabını verdi.
Ekibinin hem İsrailli hem de başka ülke yetkilileriyle görüştüğünü anlatan Guterres, "Böyle olayların tekrarlanmaması için temaslar sürüyor" dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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