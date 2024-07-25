https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ermeni-ve-abdli-yetkililerden-erivanda-azerbaycan-gorusmesi-1086210822.html

Ermeni ve ABD'li yetkililerden Erivan'da 'Azerbaycan' görüşmesi

Ermeni ve ABD'li yetkililerden Erivan'da 'Azerbaycan' görüşmesi

Sputnik Türkiye

Ermenistan ve ABD'yi temsil edilen yetkililerin Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda bir toplantı yaptığı belirtildi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T17:08+0300

2024-07-25T17:08+0300

2024-07-25T17:08+0300

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abd

ermenistan güvenlik konseyi

armen grigoryan

louis bono

ermenistan savunma bakanlığı

azerbaycan-ermenistan ilişkileri

erivan

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Ermenistan Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ve ABD Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Louis Bono, Erivan'da bir araya geldi.Taraflar, görüşme sırasında özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini istişare etti.Bölgesel güvenlik durumu da taraflarca masaya yatırılırken Grigoryan, Erivan'ın bölgede herkesi kapsayan ve uzun vadeli barışın tesisi konusuna bağlılığını koruduğunu vurguladı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ermenistan'ı kardeş bir ülke olarak gördüğünü ve Erivan'ın Kiev'in seçtiği yolu seçmemesini umduğunu söylemişti. Peskov, Ermenistan'ın öncelikli etkileşim alanlarını bağımsız olarak seçen egemen bir devlet olduğunu vurgulamıştı.Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakereler için uygun bir platform sağlamaya ve elverişli koşullar yaratmaya hazır olduğunu belirtmişti.15 Temmuz'da Ermenistan Savunma Bakanlığı, Erivan'da Ermeni-Amerikan ortak askeri tatbikatlarının başladığını, tatbikata ABD'nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri birlikleriyle Kansas Ulusal Muhafız Birliği askerlerinin katıldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rusya-baskonsoloslugundan-bodrumda-yakalanan-rus-teroristin-iadesine-iliskin-aciklama-1086203525.html

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