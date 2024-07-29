https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-disisleri-bakanina-sert-tepki-tam-bir-nazi-1086293782.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki: 'Tam bir Nazi'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki: 'Tam bir Nazi'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T10:36+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Bakan Fidan da tepki gösterdiBakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi."Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.Katz, sosyal medya hesabından Saddam Hüseyin'le Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşmış ve "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/cumhurbaskani-erdogan-mahmud-abbasi-davet-ettik-olumlu-yanit-veremedi-1086284994.html
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ömer çelik, recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, dışişleri, yisrael katz, filistin
ömer çelik, recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, dışişleri, yisrael katz, filistin
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki: 'Tam bir Nazi'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığı görülüyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.
Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığı görülüyor. Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, “kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek”ten yargılanmıştı.
Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…"
Bakan Fidan da tepki gösterdi
Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.
"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.
Katz, sosyal medya hesabından Saddam Hüseyin'le Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşmış ve "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." demişti.