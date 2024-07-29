https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-disisleri-bakanina-sert-tepki-tam-bir-nazi-1086293782.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki: 'Tam bir Nazi'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki: 'Tam bir Nazi'

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T10:36+0300

2024-07-29T10:36+0300

2024-07-29T10:36+0300

türkiye

ömer çelik

recep tayyip erdoğan

israil

türkiye

dışişleri

yisrael katz

filistin

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Bakan Fidan da tepki gösterdiBakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi."Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.Katz, sosyal medya hesabından Saddam Hüseyin'le Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşmış ve "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/cumhurbaskani-erdogan-mahmud-abbasi-davet-ettik-olumlu-yanit-veremedi-1086284994.html

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Sputnik Türkiye

ömer çelik, recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, dışişleri, yisrael katz, filistin