https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/erbakandan-erdogana-yeniden-refah-partisi-secmeninin-oylariyla-secildigini-hatirlatiyoruz-1086287619.html

Erbakan'dan Erdoğan'a: 'Yeniden Refah Partisi seçmeninin oylarıyla seçildiğini hatırlatıyoruz'

Erbakan'dan Erdoğan'a: 'Yeniden Refah Partisi seçmeninin oylarıyla seçildiğini hatırlatıyoruz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin için kullandığı, 'galiba kafadan da sıkıntısı var onun' sözlerine Fatih... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T00:27+0300

2024-07-29T00:27+0300

2024-07-29T00:27+0300

politika

recep tayyip erdoğan

yeniden refah partisi

fatih erbakan

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Erdoğan partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i hedef alarak "Çıktı bir tanesi parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı dedi. Kim bu? YRP'nin bir tane adamı var, galiba kafadan da sıkıntısı var onun. Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor?" sözlerini kullanmıştı.YRP lideri Erbakan, Erdoğan'ın 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, YRP'li seçmenlerin oyu ile seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/cumhurbaskani-erdogan-mahmud-abbasi-davet-ettik-olumlu-yanit-veremedi-1086284994.html

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recep tayyip erdoğan, yeniden refah partisi, fatih erbakan