Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı davet ettik, olumlu yanıt veremedi

“İsrail’le bütün ticareti kestiysek, çıkıp da bir tanesi ‘Parlamentonuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı…’ Kim bu? Yeniden Refah’ın bir tane adamı var. Mahmud Abbas’ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama maalesef Abbas bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Bunları bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi.