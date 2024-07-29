https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/el-salvador-bricse-katilma-olasiligini-arastiriyor-1086305515.html

El Salvador BRICS'e katılma olasılığını araştırıyor

El Salvador BRICS'e katılma olasılığını araştırıyor

Sputnik Türkiye

Gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren ülkeler için giderek daha cazip hale gelen BRICS, dünya düzeninde... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T15:38+0300

2024-07-29T15:38+0300

2024-07-29T15:38+0300

dünya

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rusya

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brezilya

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Rusya'nın Nikaragua Büyükelçiliği Birinci Sekreteri ve El Salvador Şubesi Başkanı Aleksandr Ilyukhin Rus gazetesi İzvestia'ya yaptığı açıklamada, El Salvador'un BRICS'e katılma olasılığını incelediğini ve 1-2 yıl içinde bunu talep edebileceğini söyledi.Orta Amerika ülkesi El Salvador’un BRICS aracılığıyla Rusya ile işbirliği yapmaya ilgi duyduğuna da dikkat çeken Ilyukhin, “Bu çok açık. Çok ilgililer. BRICS onlar için çok cazip ve katılma olasılığını inceliyorlar. Önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde El Salvador'un BRICS'e kabul edilmeyi talep etmesi ihtimal dışı değil” ifadesini kullandı.Ilyukhin, El Salvador'un BRICS aracılığıyla Rusya ile işbirliğinin yanında, aynı zamanda Çin ve Hindistan ile de ilişkilerini geliştirmekle ilgilendiğini söylerken, açıklamasını, “BRICS üyeliğini, ekonomisini güçlendirmek ve kalkınmasına ivme kazandırmak için bir fırsat olarak görüyor. El Salvador, başta BRICS ülkeleri olmak üzere yabancı yatırım çekmekle de ilgileniyor. Aynı zamanda ekonomik bağlarını çeşitlendirmeleri, sadece ABD ve Dünya Bankasına bağlı kalmamaları gerektiğinin de farkındalar” diye tamamladı.Malezya, BRICS'e katılmak için Rusya'ya başvuruda bulunduYakın zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Malezya'nın Putrayaja kentinde ağırlayan Başbakan Enver İbrahim, ülkesinin BRICS’e katılmayı planladığını duyurmuştu.Bernama haber ajansının haberinde, Başbakan Enver İbrahim'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Malezya'nın Putrayaja kentinde ağırlamasına ilişkin, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya yer verildi.Açıklamaya göre, Enver ve Lavrov, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, ticaret, yatırım, güvenlik, yüksek öğrenim, bilim ve teknoloji ile turizm dahil olmak üzere çeşitli konularda işbirliğinin genişletilmesi konularını ele aldı.Malezya'nın BRICS'e katılma arzusu, görüşmenin ana gündemi olurken, Malezya, "BRICS'e katılmak için Rusya'ya bir başvuru mektubu gönderdiğini" ve üye ülke ya da stratejik ortak olarak katılmaya açık olduğunu duyurdu.Görüşmede, Filistin'deki mevcut durum da ele alındı. Malezya, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ve insani yardımın yanı sıra Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye olarak kabul edilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.BRICS'in oluşumuHaziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/malezyadan-rusyaya-bricse-katilma-basvurusu-1086282496.html

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brics, el salvador, rusya, çin, hindistan, brezilya, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya