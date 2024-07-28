https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/malezyadan-rusyaya-bricse-katilma-basvurusu-1086282496.html

Malezya’dan Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu

Malezya’dan Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu

Sputnik Türkiye

Malezya, Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu içeren bir mektup göndererek, örgütün stratejik ortağı olmaya hazır olduğunu da ifade etti. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T17:41+0300

2024-07-28T17:41+0300

2024-07-28T17:54+0300

dünya

malezya

rusya

brics

başvuru

stratejik ortaklık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086282342_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_ec5d0449c64b54bfe662c68d264ea3a2.png

Başbakan Enver İbrahim’in yaptığı açıklamaya göre Malezya, Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu içeren bir mektup göndererek, ayrıca örgütün stratejik ortağı olmaya hazır olduğunu da ifade etti.Malezya Başbakanlık Ofisi’nden yayınlanan açıklamada, “Malezya, BRICS Başkanı olarak Rusya’ya örgüte katılma başvurusu içeren bir mektup göndererek, ayrıca üye ülke veya stratejik ortak olarak katılıma açık olduğunu ifade etti” ifadelerine yer verildi.İbrahim’in ifade ettiği üzere, Malezya’nın BRICS’e katılma isteği, önceki gün Kuala Lumpur’a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ana konusuydu.İbrahim haziran ayında BRICS’in genişleme politikası konusunda birlikte çalıştıkları Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya Malezya’nın örgüte katılma niyetini teyit etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/malezya-bricse-partner-ulke-olarak-katilabilecegini-bildirdi-1085682979.html

malezya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malezya, rusya, brics, başvuru, stratejik ortaklık