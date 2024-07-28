https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/malezyadan-rusyaya-bricse-katilma-basvurusu-1086282496.html
Malezya’dan Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu
Malezya’dan Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu
Sputnik Türkiye
Malezya, Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu içeren bir mektup göndererek, örgütün stratejik ortağı olmaya hazır olduğunu da ifade etti. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T17:41+0300
2024-07-28T17:41+0300
2024-07-28T17:54+0300
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brics
başvuru
stratejik ortaklık
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Başbakan Enver İbrahim’in yaptığı açıklamaya göre Malezya, Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu içeren bir mektup göndererek, ayrıca örgütün stratejik ortağı olmaya hazır olduğunu da ifade etti.Malezya Başbakanlık Ofisi’nden yayınlanan açıklamada, “Malezya, BRICS Başkanı olarak Rusya’ya örgüte katılma başvurusu içeren bir mektup göndererek, ayrıca üye ülke veya stratejik ortak olarak katılıma açık olduğunu ifade etti” ifadelerine yer verildi.İbrahim’in ifade ettiği üzere, Malezya’nın BRICS’e katılma isteği, önceki gün Kuala Lumpur’a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ana konusuydu.İbrahim haziran ayında BRICS’in genişleme politikası konusunda birlikte çalıştıkları Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya Malezya’nın örgüte katılma niyetini teyit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/malezya-bricse-partner-ulke-olarak-katilabilecegini-bildirdi-1085682979.html
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malezya, rusya, brics, başvuru, stratejik ortaklık
malezya, rusya, brics, başvuru, stratejik ortaklık
Malezya’dan Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu
17:41 28.07.2024 (güncellendi: 17:54 28.07.2024)
Malezya, Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu içeren bir mektup göndererek, örgütün stratejik ortağı olmaya hazır olduğunu da ifade etti.
Başbakan Enver İbrahim’in yaptığı açıklamaya göre Malezya, Rusya’ya BRICS’e katılma başvurusu içeren bir mektup göndererek, ayrıca örgütün stratejik ortağı olmaya hazır olduğunu da ifade etti.
Malezya Başbakanlık Ofisi’nden yayınlanan açıklamada, “Malezya, BRICS Başkanı olarak Rusya’ya örgüte katılma başvurusu içeren bir mektup göndererek, ayrıca üye ülke veya stratejik ortak olarak katılıma açık olduğunu ifade etti” ifadelerine yer verildi.
İbrahim’in ifade ettiği üzere, Malezya’nın BRICS’e katılma isteği, önceki gün Kuala Lumpur’a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ana konusuydu.
İbrahim haziran ayında BRICS’in genişleme politikası konusunda birlikte çalıştıkları Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya Malezya’nın örgüte katılma niyetini teyit etmişti.