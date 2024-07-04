https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/deniz-akkaya-icin-yakalama-karari-cikti-1085511833.html
Deniz Akkaya için yakalama kararı çıktı
Deniz Akkaya için yakalama kararı çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü manken Deniz Akkaya, son zamanlarda yaşadığı kişisel sorunlarla gündemdeki yerini koruyor. Akkaya'nın kızı ve eski eşi Efe Önbilgin tarafından mahkemeye... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T11:12+0300
2024-07-04T11:12+0300
2024-07-04T11:34+0300
yaşam
deniz akkaya
yakalama
yakalama kararı
yakalama emri
miray ipekler
ayşe önbilgin
selin ciğerci
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Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in 'saldırısına uğradığını' iddia etmesinin ardından olay hem magazin hem de medya gündeminde geniş yer bulmuştu.Bu kez ise manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler ile davalık olan Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Deniz Akkaya için neden yakalama kararı çıkarıldı? Deniz Akkaya Miray İpekler olayı nedir?Miray İpekler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Deniz Akkaya'dan şikayetçi olmuştu. İpekler, Selin Ciğerci ile çektiği bir fotoğrafın olay haline geldiğini ve Deniz Akkaya'nın kendisine bu sebeple hakaret ettiğini öne sürdü. Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu söyledi.İpekler'in şikayeti üzerine Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Tebligatlara rağmen ifade vermeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti.Miray İpekler kimdir?Miray İpekler, moda dünyasının tanınmış isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 29 Mart tarihinde doğan İpekler, Koç burcudur ve Moodisimportant adlı bir giyim markasının sahibidir. Kendine özgü giyim tarzıyla tanınan Miray İpekler, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/deniz-akkayadan-kendi-kizi-icin-suclama-bana-saldirdi-ve-balkona-kilitledi-1084260763.html
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deniz akkaya yakalama kararı, deniz akkaya ne yaptı, deniz akkaya suçu, deniz akkaya miray ipekler olayı nedir, miray ipekler kimdir, miray ipekler nereli, miray ipekler instagram, miray ipekler yaş yaşında, miray ipekler erkek hali
Deniz Akkaya için yakalama kararı çıktı
11:12 04.07.2024 (güncellendi: 11:34 04.07.2024)
Ünlü manken Deniz Akkaya, son zamanlarda yaşadığı kişisel sorunlarla gündemdeki yerini koruyor. Akkaya'nın kızı ve eski eşi Efe Önbilgin tarafından mahkemeye başvurulmuş, baba-kızın rahatsız edilmemesi için 3 aylık bir tedbir kararı alınmıştı. Son olarak Akkaya, hakkında yakalama kararı çıkarılması ile gündeme geldi.
Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in 'saldırısına uğradığını' iddia etmesinin ardından olay hem magazin hem de medya gündeminde geniş yer bulmuştu.
Bu kez ise manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler ile davalık olan Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Deniz Akkaya için neden yakalama kararı çıkarıldı? Deniz Akkaya Miray İpekler olayı nedir?
Miray İpekler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Deniz Akkaya'dan şikayetçi olmuştu. İpekler, Selin Ciğerci ile çektiği bir fotoğrafın olay haline geldiğini ve Deniz Akkaya'nın kendisine bu sebeple hakaret ettiğini öne sürdü. Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu söyledi.
İpekler'in şikayeti üzerine Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Tebligatlara rağmen ifade vermeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti.
Miray İpekler, moda dünyasının tanınmış isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 29 Mart tarihinde doğan İpekler, Koç burcudur ve Moodisimportant adlı bir giyim markasının sahibidir. Kendine özgü giyim tarzıyla tanınan Miray İpekler, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.