Rusya'da 803 yolcu taşıyan tren ile kamyon çarpıştı: Yaklaşık 140 yaralı
© Sputnik / Администрация Котельниковского района / Multimedya arşivine gidinПострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
© Sputnik / Администрация Котельниковского района/
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Rusya'da bir tren ile yük kamyonu hemzemin geçitte çarpıştı. 803 yolcunun bulunduğu trenin bazı vagonları devrildi.
Rusya'nın Volgograd Bölgesi'nde seyreden bir yolcu treni, hemzemin geçitte bir yük kamyonuna çarparak raydan çıktı. Bazı vagonların devrilmesi sonucu yaklaşık 140 kişinin yaralandı.
Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Kazan'dan Adler bölgesine giden yolcu treninin Volgograd'da kaza yaptığı belirtildi.
Trenin yük kamyonuna çarpması nedeniyle bazı vagonların raydan çıkarak devrildiği bilgisine yer verilen açıklamada, yaklaşık 140 kişinin yaralandığı, 15'i çocuk 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Volgograd Bölgesi idaresinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Resmi makamlar, kazanın yük kamyonunun hemzemin geçitten kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle yaşandığını belirtti.
Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Kazan'dan Adler bölgesine giden yolcu treninin Volgograd'da kaza yaptığı belirtildi.
Trenin yük kamyonuna çarpması nedeniyle bazı vagonların raydan çıkarak devrildiği bilgisine yer verilen açıklamada, yaklaşık 140 kişinin yaralandığı, 15'i çocuk 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Volgograd Bölgesi idaresinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Resmi makamlar, kazanın yük kamyonunun hemzemin geçitten kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle yaşandığını belirtti.