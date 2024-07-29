https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/rusyada-803-yolcu-tasiyan-tren-ile-kamyon-carpisti-yaklasik-140-yarali-1086306012.html

Rusya'da 803 yolcu taşıyan tren ile kamyon çarpıştı: Yaklaşık 140 yaralı

Rusya'da 803 yolcu taşıyan tren ile kamyon çarpıştı: Yaklaşık 140 yaralı

Sputnik Türkiye

Rusya'da bir tren ile yük kamyonu hemzemin geçitte çarpıştı. 803 yolcunun bulunduğu trenin bazı vagonları devrildi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T15:52+0300

2024-07-29T15:52+0300

2024-07-29T15:52+0300

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Rusya'nın Volgograd Bölgesi'nde seyreden bir yolcu treni, hemzemin geçitte bir yük kamyonuna çarparak raydan çıktı. Bazı vagonların devrilmesi sonucu yaklaşık 140 kişinin yaralandı.Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Kazan'dan Adler bölgesine giden yolcu treninin Volgograd'da kaza yaptığı belirtildi.Trenin yük kamyonuna çarpması nedeniyle bazı vagonların raydan çıkarak devrildiği bilgisine yer verilen açıklamada, yaklaşık 140 kişinin yaralandığı, 15'i çocuk 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Volgograd Bölgesi idaresinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.Resmi makamlar, kazanın yük kamyonunun hemzemin geçitten kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle yaşandığını belirtti.

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