https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/anayasa-mahkemesi-baskani-ozkayaya-kotu-haber-torunu-evinin-balkonundan-dustu-1086289748.html
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'ya kötü haber: Torunu evinin balkonundan düştü
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'ya kötü haber: Torunu evinin balkonundan düştü
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, 2'nci kattan düşerek yaralandı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T07:42+0300
2024-07-29T07:42+0300
2024-07-29T07:42+0300
anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi
türkiye
torun
torun
kadir özkaya
acil durum
balkon
düşmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086236733_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_c086527f1e510a9350f3fe385a7edf7e.jpg
Edinilen bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu K.Ö., evlerinin cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek açık olan camdan aşağı düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, yerde hareketsiz kaldı.Acil müdahale edildiÇocuğun düştüğünü fark eden anne, hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra K.Ö.'yü İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle K.Ö., daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Durumu ciddiHastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Aile, olayın şokunu yaşarken, doktorlar K.Ö.'nün durumunu yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/hava-durumu-haritasi-guncellendi-eyyam-i-bahur-sicaklari-gelecek-mi-derken-meger-kar-kapidaymis-1086288327.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086236733_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_4c309192b1630f986a37a2c5371d3eb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadir özkaya torunu
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'ya kötü haber: Torunu evinin balkonundan düştü
Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, 2'nci kattan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu K.Ö., evlerinin cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek açık olan camdan aşağı düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, yerde hareketsiz kaldı.
Çocuğun düştüğünü fark eden anne, hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra K.Ö.'yü İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle K.Ö., daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Aile, olayın şokunu yaşarken, doktorlar K.Ö.'nün durumunu yakından takip ediyor.