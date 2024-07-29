https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/anayasa-mahkemesi-baskani-ozkayaya-kotu-haber-torunu-evinin-balkonundan-dustu-1086289748.html

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'ya kötü haber: Torunu evinin balkonundan düştü

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'ya kötü haber: Torunu evinin balkonundan düştü

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, 2'nci kattan düşerek yaralandı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T07:42+0300

2024-07-29T07:42+0300

2024-07-29T07:42+0300

anayasa mahkemesi (aym)

anayasa mahkemesi

türkiye

torun

torun

kadir özkaya

acil durum

balkon

düşmek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086236733_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_c086527f1e510a9350f3fe385a7edf7e.jpg

Edinilen bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu K.Ö., evlerinin cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek açık olan camdan aşağı düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, yerde hareketsiz kaldı.Acil müdahale edildiÇocuğun düştüğünü fark eden anne, hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra K.Ö.'yü İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle K.Ö., daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Durumu ciddiHastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Aile, olayın şokunu yaşarken, doktorlar K.Ö.'nün durumunu yakından takip ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/hava-durumu-haritasi-guncellendi-eyyam-i-bahur-sicaklari-gelecek-mi-derken-meger-kar-kapidaymis-1086288327.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadir özkaya torunu