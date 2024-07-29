https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/alman-devi-bayern-munih-macinda-buyuk-olay-yeni-transferin-ayagi-kirildi-futbol-hayati-bitebilir-1086291354.html
Alman devi Bayern Münih maçında büyük olay: Yeni transferin ayağı kırıldı, 'Futbol hayatı bitebilir'
Alman devi Bayern Münih maçında büyük olay: Yeni transferin ayağı kırıldı, 'Futbol hayatı bitebilir'
Sputnik Türkiye
Bayern Münih'in yeni transferi Hiroki Ito, Düren ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncunun ayağının kırıldığı açıklandı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T09:45+0300
2024-07-29T09:45+0300
2024-07-29T09:45+0300
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Yaklaşık bir ay önce Stuttgart'tan transfer edilen savunma oyuncusu Hiroki Ito'nun, yapılan incelemeler sonucunda ayağında kırık tespit edildi.Sportif CEO Max Eberl'den açıklama geldiBayern Münih Sportif CEO'su Max Eberl, "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak" açıklamasını yaptı.Hiroki Ito'nun performansıGeçtiğimiz sezon Bundesliga'da 26 maçta forma giyen Japon milli oyuncu, Bayern Münih ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.Hiroki Ito'nun sakatlığı, Bayern Münih'in savunma hattında önemli bir eksiklik yaratacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/tff-calisani-itiraf-etti-ortalik-karisti-hamit-altintop-bana-bahis-oynatti-1086290959.html
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hiroki ito sakatlık, hiroki ito ayağı kırıldı, hiroki ito'ya ne oldu, hiroki ito nerede, hiroki ito kim, hiroki ito performansı
hiroki ito sakatlık, hiroki ito ayağı kırıldı, hiroki ito'ya ne oldu, hiroki ito nerede, hiroki ito kim, hiroki ito performansı
Alman devi Bayern Münih maçında büyük olay: Yeni transferin ayağı kırıldı, 'Futbol hayatı bitebilir'
Bayern Münih'in yeni transferi Hiroki Ito, Düren ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncunun ayağının kırıldığı açıklandı.
Yaklaşık bir ay önce Stuttgart'tan transfer edilen savunma oyuncusu Hiroki Ito'nun, yapılan incelemeler sonucunda ayağında kırık tespit edildi.
Sportif CEO Max Eberl'den açıklama geldi
Bayern Münih Sportif CEO'su Max Eberl, "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak" açıklamasını yaptı.
Hiroki Ito'nun performansı
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 26 maçta forma giyen Japon milli oyuncu, Bayern Münih ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.
Hiroki Ito'nun sakatlığı, Bayern Münih'in savunma hattında önemli bir eksiklik yaratacak.