https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/alman-devi-bayern-munih-macinda-buyuk-olay-yeni-transferin-ayagi-kirildi-futbol-hayati-bitebilir-1086291354.html

Alman devi Bayern Münih maçında büyük olay: Yeni transferin ayağı kırıldı, 'Futbol hayatı bitebilir'

Alman devi Bayern Münih maçında büyük olay: Yeni transferin ayağı kırıldı, 'Futbol hayatı bitebilir'

Sputnik Türkiye

Bayern Münih'in yeni transferi Hiroki Ito, Düren ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncunun ayağının kırıldığı açıklandı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T09:45+0300

2024-07-29T09:45+0300

2024-07-29T09:45+0300

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stuttgart futbol takımı

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Yaklaşık bir ay önce Stuttgart'tan transfer edilen savunma oyuncusu Hiroki Ito'nun, yapılan incelemeler sonucunda ayağında kırık tespit edildi.Sportif CEO Max Eberl'den açıklama geldiBayern Münih Sportif CEO'su Max Eberl, "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak" açıklamasını yaptı.Hiroki Ito'nun performansıGeçtiğimiz sezon Bundesliga'da 26 maçta forma giyen Japon milli oyuncu, Bayern Münih ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.Hiroki Ito'nun sakatlığı, Bayern Münih'in savunma hattında önemli bir eksiklik yaratacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/tff-calisani-itiraf-etti-ortalik-karisti-hamit-altintop-bana-bahis-oynatti-1086290959.html

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