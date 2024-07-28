https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/yolcu-otobusu-otogara-daldi-3-yarali-1086287213.html

Yolcu otobüsü otogara daldı: 3 yaralı

Yolcu otobüsü otogara daldı: 3 yaralı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de park halindeki otobüs, vites arızası nedeniyle otogar binasına daldı. Kazada 3 yolcu yaralandı. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T23:52+0300

2024-07-28T23:52+0300

2024-07-28T23:52+0300

türkiye

otobüs

kayseri büyükşehir belediyesi

otogar

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Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kayseri'ye gitmekte olan T.B. yönetimindeki 38 NK 060 plakalı otobüs, yolcu almak için Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda durdu. Park halindeki otobüs, teknik bir arıza nedeniyle hareket ederek otogarın içine daldı. Otobüs, kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi sonucu otogarın içine girerek hasara yol açtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otobüs, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazada otobüste ve otogar binasında hasar meydana geldi. Otobüs şoförü T.B. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.Olayın tanıklarından Okan Uçan adlı yolcu, "Otobüsün arkasında oturuyordum, dizi izliyordum. Otobüs arıza mı yaptı bilmiyorum ama birden daldık içeri, yaralılar da var" dedi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/istanbul-e-5te-10-arac-zincirleme-kaza-yapti-cok-sayida-yarali-var-1086155660.html

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otobüs, kayseri büyükşehir belediyesi, otogar