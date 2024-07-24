https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/istanbul-e-5te-10-arac-zincirleme-kaza-yapti-cok-sayida-yarali-var-1086155660.html

İstanbul E-5'te 10 araç zincirleme kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul E-5'te 10 araç zincirleme kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde, Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı bulunurken... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

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2024-07-24T08:53+0300

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türkiye

kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

e-5

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Esenyurt E-5 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi yollandı.10 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı bulunurken, trafik tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin dikkatli olması ve alternatif yolları tercih etmeleri önemle vurgulanıyor.İstanbul'un önemli ulaşım arterlerinden biri olan E-5'te (D-100 Karayolu) yaşanan kaza, trafik yoğunluğunu artırdı. Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza sonrası Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeride düştü. Bu durum, bölgede ciddi trafik sıkışıklığına neden oldu.

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kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, e-5