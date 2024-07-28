https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/viransehir-sahilinde-afgan-siginmacilar-turk-vatandaslarina-saldirdi-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1086276493.html

'Sahilde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiasıyla ilgili açıklama

'Sahilde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan 'Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiaları üzerine... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T13:12+0300

2024-07-28T13:12+0300

2024-07-28T13:18+0300

türkiye

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

afgan

sığınmacı

saldırı

sahil

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu. DMM, yaptığı yazılı açıklamada olayın bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında yaşandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

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viranşehir sahilinde afgan sığınmacılar türk vatandaşlarına saldırdı, afgan sığınmacılar türklere saldırdı, sahilde sığınmacılar türklere saldırdı