https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/viransehir-sahilinde-afgan-siginmacilar-turk-vatandaslarina-saldirdi-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1086276493.html
'Sahilde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiasıyla ilgili açıklama
'Sahilde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan 'Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiaları üzerine... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T13:12+0300
2024-07-28T13:12+0300
2024-07-28T13:18+0300
türkiye
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
afgan
sığınmacı
saldırı
sahil
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu. DMM, yaptığı yazılı açıklamada olayın bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında yaşandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/cumhurbaskani-erdogan-rizede-komsularini-ziyaret-etti-1086274263.html
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viranşehir sahilinde afgan sığınmacılar türk vatandaşlarına saldırdı, afgan sığınmacılar türklere saldırdı, sahilde sığınmacılar türklere saldırdı
viranşehir sahilinde afgan sığınmacılar türk vatandaşlarına saldırdı, afgan sığınmacılar türklere saldırdı, sahilde sığınmacılar türklere saldırdı
'Sahilde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiasıyla ilgili açıklama
13:12 28.07.2024 (güncellendi: 13:18 28.07.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan 'Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiaları üzerine yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında kavga çıktığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.
DMM, yaptığı yazılı açıklamada olayın bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında yaşandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"27 Temmuz 2024 tarihinde Mersin’in Mezitli İlçesi Soli sahilinde bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında kavga çıkmıştır. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş ve kavgaya müdahale edilmiştir. Kavganın tarafları gerekli işlemler için Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezine götürülerek gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."