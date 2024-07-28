https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/cumhurbaskani-erdogan-rizede-komsularini-ziyaret-etti-1086274263.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ziyaretinin son gününde Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T12:35+0300

2024-07-28T12:35+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

rize

komşu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere gittiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi.Erdoğan ziyaretin son gününde Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden çıkarak komşu ve akrabaları ile görüştü. Burada sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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recep tayyip erdoğan, rize, komşu