Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
12:35 28.07.2024 (güncellendi: 13:02 28.07.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ziyaretinin son gününde Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere gittiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi.
Erdoğan ziyaretin son gününde Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden çıkarak komşu ve akrabaları ile görüştü. Burada sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
1/4
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
© İHA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
2/4
© İHA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
3/4
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
4/4
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
1/4
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
2/4
© İHA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
3/4
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti
4/4
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti