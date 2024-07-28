https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/safiye-soymanin-oglu-hayatini-kaybetti-allah-kimseye-evlat-acisi-gostermesin-1086282184.html
Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti: 'Allah kimseye evlat acısı göstermesin'
Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti: 'Allah kimseye evlat acısı göstermesin'
Sputnik Türkiye
Sanatçı Safiye Soyman, 52 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetmesinin ardından Burdur'un Ağlasun ilçesine geldi. Evinde... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T17:21+0300
2024-07-28T17:21+0300
2024-07-28T17:21+0300
yaşam
safiye soyman
ms
rahatsızlık
solunum yolu rahatsızlıkları
hasta
harun akaröz
harun akaröz
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Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gece fenalaşıp, hastaneye götürüldü.Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, dün hastanede yaşamını yitirdi.Bodrum'da olan Soyman, ölüm haberinin ardından Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Yeşilbaşköy köyüne geldi.Safiye Soyman'a, Faik Öztürk ile kızı Ümran Akaröz de eşlik etti.Yeşilbaşköy muhtarı Ali Koçer ile çok sayıda seveni taziye için Safiye Soyman'ın evine geldi. Evinin önünde gözyaşları döken Soyman, "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım? Allah bana sabır versin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi, organik beslensin diye. Ağabeyi ekti, biçti, ev yaptırdı ona. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek ağladı.Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi.Cenazenin bugün ikindi vakti Gündoğdu beldesi mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/cumhurbaskani-erdogandan-safiye-soymana-taziye-telefonu-1086269395.html
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safiye soyman,safiye soymanın oğlu,safiye soymanın oğlu hasta mıydı
safiye soyman,safiye soymanın oğlu,safiye soymanın oğlu hasta mıydı
Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti: 'Allah kimseye evlat acısı göstermesin'
Sanatçı Safiye Soyman, 52 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetmesinin ardından Burdur'un Ağlasun ilçesine geldi. Evinde oğlu için gözyaşı döken Soyman, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. O melek oldu, melek oldu benim oğlum." diye ağladı.
Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, önceki gece fenalaşıp, hastaneye götürüldü.
Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, dün hastanede yaşamını yitirdi.
Bodrum'da olan Soyman, ölüm haberinin ardından Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Yeşilbaşköy köyüne geldi.
Safiye Soyman'a, Faik Öztürk ile kızı Ümran Akaröz de eşlik etti.
Yeşilbaşköy muhtarı Ali Koçer ile çok sayıda seveni taziye için Safiye Soyman'ın evine geldi. Evinin önünde gözyaşları döken Soyman, "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım? Allah bana sabır versin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi, organik beslensin diye. Ağabeyi ekti, biçti, ev yaptırdı ona. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek ağladı.
Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi.
Cenazenin bugün ikindi vakti Gündoğdu beldesi mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.