https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/cumhurbaskani-erdogandan-safiye-soymana-taziye-telefonu-1086269395.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Safiye Soyman'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Safiye Soyman'a taziye telefonu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden sanatçı Safiye Soyman'ı arayarak taziyelerini iletti. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T09:39+0300

2024-07-28T09:39+0300

2024-07-28T10:28+0300

safiye soyman

türkiye

harun akaröz

vefat

recep tayyip erdoğan

oğul

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.Sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz 47 yaşında hayatını kaybetti. 25 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Akaröz solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ne-kadar-kisa-yasiyoruz-ne-uzun-oluyoruz-misralari-akillardaydi-ferit-edgu-hayatini-kaybetti-1086102808.html

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