https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/cumhurbaskani-erdogandan-safiye-soymana-taziye-telefonu-1086269395.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Safiye Soyman'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Safiye Soyman'a taziye telefonu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden sanatçı Safiye Soyman'ı arayarak taziyelerini iletti. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T09:39+0300
2024-07-28T09:39+0300
2024-07-28T10:28+0300
safiye soyman
türkiye
harun akaröz
vefat
recep tayyip erdoğan
oğul
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.Sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz 47 yaşında hayatını kaybetti. 25 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Akaröz solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ne-kadar-kisa-yasiyoruz-ne-uzun-oluyoruz-misralari-akillardaydi-ferit-edgu-hayatini-kaybetti-1086102808.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Safiye Soyman'a taziye telefonu
09:39 28.07.2024 (güncellendi: 10:28 28.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden sanatçı Safiye Soyman'ı arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz 47 yaşında hayatını kaybetti. 25 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Akaröz solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.