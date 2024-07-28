Rusya’da Donanma Günü kutlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
07:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:26
9 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
07:47
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
07:56
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
08:05
4 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
08:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
08:33
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
08:46
2 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
09:14
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
09:37
2 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
10:04
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
10:22
4 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
10:36
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
11:14
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
11:27
3 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
11:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
12:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Canlı
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
16:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Canlı
16:26
3 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
16:37
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
16:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
17:14
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'dan açıklama: Müzakereye hazırız
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
19:00
2 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
19:08
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
19:55
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
20:00
4 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
20:11
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
20:20
4 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
20:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
20:40
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
20:50
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
21:00
2 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
21:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
21:23
2 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
21:31
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
21:42
2 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
21:50
3 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
22:11
2 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
22:22
1 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
22:30
1 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
22:40
2 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
22:52
1 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
23:17
5 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
23:36
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
23:52
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
09:00
2 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
09:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
10:00
4 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
10:29
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
10:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
11:30
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
11:44
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
11:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:10
2 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:48
3 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'dan açıklama: Müzakereye hazırız
20:19
3 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
20:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
20:46
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
20:54
1 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
21:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
21:10
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
21:21
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
21:32
2 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
21:41
5 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
21:53
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
22:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
22:11
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
22:19
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
23:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
23:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/rusyada-donanma-gunu-kutlaniyor-1086269532.html
Rusya’da Donanma Günü kutlanıyor
Rusya’da Donanma Günü kutlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'da Donanma Günü, sadece denizciler için bir bayram ve savaş gemilerinin geçit töreni değil, tüm ülke için önemli bir olay olarak kabul edilirken... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T10:12+0300
2024-07-28T10:31+0300
savunma
rusya donanması günü
rusya deniz kuvvetleri
rusya deniz kuvvetleri
st. petersburg
saint petersburg
karadeniz
sivastopol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086269743_0:102:2740:1643_1920x0_80_0_0_88ae6d8cf53480ce6fe40cfd20e52898.jpg
Rus Donanması (Deniz Kuvvetleri) Günü, ülkedeki en önemli ve ciddi bayramlardan biri olarak kabul edilirken, bu yıl da her sene olduğu gibi temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.Bu kutlama, Rus Donanmasının gücünü ve büyüklüğünü, tarihini ve geleneklerini, ayrıca denizcilerin cesaretini ve kahramanlığını sembolize ediyor.St. Petersburg, bugün ana geçit törenine hazırlanırken, bu gün, şehrin tarihiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan ana bayramlardan biri olarak kabul ediliyor.Büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkenin deniz sınırlarının savunulmasını sağlayan deniz kuvvetlerinin savunma ve stratejik caydırıcılık açısından taşıdığı göz ardı edilemeyecek önemi dikkate alındığında, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayan ileri teknolojiler ve silahlarla donatılması zorunluluk halini alan Rus Deniz Kuvvetlerine adanmış bir bayram yaratma fikri, ilk olarak 18. yüzyılın başlarında düzenli Rus donanmasını kuran Büyük Petro döneminde ortaya çıkmıştı.Bugün çok az insan bayramın tarihinin, Büyük Kuzey Savaşı sırasında, Rus ve İsveç filoları arasındaki Gangut Muharebesi ile başladığını hatırlasa da, 27 Temmuz 1714’de, Finlandiya Körfezi'ndeki Cape Gangut'ta (Hanko Yarımadası), Rus filosunun İsveçlileri yenmesiyle ilişkilendirilen bu bayram, resmi olarak 1939 yılında Sovyet hükümetinin kararnamesiyle kurulmuş ve donanmanın ülkenin savunma kabiliyeti için önemini vurgulamıştı.Daha sonra 1939 yılından itibaren Rusya’da her 24 Temmuz'da Donanma Günü kutlanmaya başlanmış, ancak bu gelenek 1980 yılına kadar sürmüştü.Ardından kutlamaların temmuz ayının son hafta sonuna alınmasına karar verilmişti.Kutlama gelenekleriKuzeyin başkenti St.Petersburg başta olmak üzere Sivastopol, Murmansk, Kaliningrad, Novorossiysk, Vladivostok ve diğerleri olmak üzere Rusya’nın tüm liman şehirleri için özellikle önemli kabul edilen Donanma Günü, çeşitli kültürel etkinlikler, konserler, geçit törenleri, sergi ve daha birçok faaliyete sahne oluyor.Donanma Günü geleneksel olarak Rus Donanmasının tarihi sembolü olan Aziz Andrey bayrağının törenle göndere çekilmesi ile başlarken, liman şehirlerinde savaş gemisi ve denizaltıların katıldığı geçit törenleri düzenleniyor.Yüzlerce insan geçit törenini canlı olarak izlemek için rıhtımlarda toplanırken, bu günde arzu eden herkes bir savaş gemisinin içini ziyaret edebiliyor.Bazı savaş gemileri, bu günde kapılarını ziyaretçilere açarken, denizcilerin yaşamının ayrıntılı olarak anlatıldığı geziler düzenleniyor.Bununla birlikte Rusya’da hiçbir Donanma Günü, tüm ülke için bu önemli günü tamamlayacak şenlikli bir havai fişek gösterisi olmadan tamamlanmış sayılmazken, ana geçit töreninin gerçekleştiği St.Petersbug’da, kentin dört bir yanından gelen insanlar, havai fişek gösterilerini izlemek için bir araya geliyor.Bu yılki Donanma Günü geçit töreni, Baltık Filosu güçlerinin resmi geçit töreni saat 11.00'de Aurora kruvazörünün Aziz Andrey bayrağını göndere çekmesi ve Peter ve Paul Kalesi'nin topçuları bu vesileyle 12 salvo ateşlemesiyle başlayacak.Geçit töreni, Saray Meydanı'ndan canlı olarak yayınlanırken, federal televizyon kanallarında da gösterilecek.Havai fişek gösterisi ise akşam saat 22.30’da planlanıyor.Deniz alanı en büyük ülke olan Rusya, 12 deniz ve bir deniz-gölü kütleleriyle kaplanırken, bunlar Atlantik Okyanusu (Baltık, Karadeniz ve Azak), Arktik Okyanusu (Beyaz, Barents, Kara, Laptev, Doğu Sibirya ve Çukçi) ve Pasifik Okyanusu (Bering, Ohotsk ve Japonya) gibi üç okyanus havzasına bağlı.Ayrıca dünyanın en büyük gölü veya eksiksiz bir deniz olarak sınıflandırılan dünyanın en büyük iç su kütlesi olan Hazar Denizi’ne de kıyısı olan Rusya’nın yaklaşık 8.6 milyon km2 (Dünya Okyanus alanının yüzde 2.4'ü), sahip olması, deniz kuvvetlerine neden bu kadar önem verildiğinin de bir göstergesi.Rus denizlerinin kıyı şeridi ise 60.985 kilometre uzunluğunda olarak hesaplanırken, Kuzey Buz Denizi'ndeki kıyı uzunluğu 39.940 kilometre, Pasifik Okyanusu'nda 17.740 kilometre, Baltık Denizi'nde 660 kilometre, Azak ve Karadeniz'de ise bin 185 kilometre olarak biliniyor.Rusya’nın Hazar Denizi'nde ise bin 460 kilometre kıyı şeridi bulunuyor.Askeri operasyon öncesi ve sonrasıUkrayna’da süren askeri operasyon, kuruluşunun 328. yıldönümünü kutlayan Rus Donanması için yeni ve acil gereklilikler ortaya çıkarırken, bu yeni görevler arasında önceliklerden biri insansız deniz araçlarıyla mücadele olarak göze çarpıyor.Ak Bars Gemi İnşa Şirketi Genel Müdürü Renat Mistakhov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Karadeniz Filosu'nda insansız deniz ve hava araçları ile mücadeleye ilişkin konuların incelenmesi sonucunda geminin iç tasarımının, geçiş yollarının, koridorların ve mürettebat konaklama yerlerinin değiştirilmesi gerektiği sonucuna varıldığını belirtirken, buna ek olarak, şirket tarafından donanmaya tedarik edilen küçük füze gemilerinin makine dairesinin insansız deniz araçlarına karşı ek koruma alacağını söyledi.Yakın zamanda NATO'nun Washington'daki zirvede askeri varlığını artırma ve Karadeniz'de çatışmayı yoğunlaştırma planlarını ortaya koyduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Rus Donanması’nın dünyada lider konumda olduğunu vurgularken, silah ve askeri teçhizat geliştirme ve üretiminin yeni bir düzeye ulaştığını ve deniz birliklerinin beceri ve savaş eğitimlerinin geliştirildiğini söyledi.Kutlamalara Çin savaş gemileri de katılıyorRusya Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Hu Jongming'in St Petersburg'daki geçit törenine katılmak üzere Rusya'ya geldiğini açıklarken, aynı zamanda Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına ait iki savaş gemisinin Donanma Günü kutlamalarına katılacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rus-pasifik-filosundan-akdenizde-tatbikat-1085282135.html
st. petersburg
saint petersburg
karadeniz
sivastopol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086269743_208:0:2533:1744_1920x0_80_0_0_78a8e6f21350ef0f15fb6c70b231ad91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya donanması günü, rusya deniz kuvvetleri, rusya deniz kuvvetleri, st. petersburg, saint petersburg, karadeniz, sivastopol
rusya donanması günü, rusya deniz kuvvetleri, rusya deniz kuvvetleri, st. petersburg, saint petersburg, karadeniz, sivastopol

Rusya’da Donanma Günü kutlanıyor

10:12 28.07.2024 (güncellendi: 10:31 28.07.2024)
© Sputnik / Алексей ДаничевRusya’da Donanma Günü
Rusya’da Donanma Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
© Sputnik / Алексей Даничев
Abone ol
Rusya'da Donanma Günü, sadece denizciler için bir bayram ve savaş gemilerinin geçit töreni değil, tüm ülke için önemli bir olay olarak kabul edilirken, Sputnik, ülkede bu günün önemi, tarihi ve nasıl kutlandığını sizler için araştırdı.
Rus Donanması (Deniz Kuvvetleri) Günü, ülkedeki en önemli ve ciddi bayramlardan biri olarak kabul edilirken, bu yıl da her sene olduğu gibi temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.
Bu kutlama, Rus Donanmasının gücünü ve büyüklüğünü, tarihini ve geleneklerini, ayrıca denizcilerin cesaretini ve kahramanlığını sembolize ediyor.
St. Petersburg, bugün ana geçit törenine hazırlanırken, bu gün, şehrin tarihiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan ana bayramlardan biri olarak kabul ediliyor.
Büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkenin deniz sınırlarının savunulmasını sağlayan deniz kuvvetlerinin savunma ve stratejik caydırıcılık açısından taşıdığı göz ardı edilemeyecek önemi dikkate alındığında, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayan ileri teknolojiler ve silahlarla donatılması zorunluluk halini alan Rus Deniz Kuvvetlerine adanmış bir bayram yaratma fikri, ilk olarak 18. yüzyılın başlarında düzenli Rus donanmasını kuran Büyük Petro döneminde ortaya çıkmıştı.
Bugün çok az insan bayramın tarihinin, Büyük Kuzey Savaşı sırasında, Rus ve İsveç filoları arasındaki Gangut Muharebesi ile başladığını hatırlasa da, 27 Temmuz 1714’de, Finlandiya Körfezi'ndeki Cape Gangut'ta (Hanko Yarımadası), Rus filosunun İsveçlileri yenmesiyle ilişkilendirilen bu bayram, resmi olarak 1939 yılında Sovyet hükümetinin kararnamesiyle kurulmuş ve donanmanın ülkenin savunma kabiliyeti için önemini vurgulamıştı.
Daha sonra 1939 yılından itibaren Rusya’da her 24 Temmuz'da Donanma Günü kutlanmaya başlanmış, ancak bu gelenek 1980 yılına kadar sürmüştü.
Ardından kutlamaların temmuz ayının son hafta sonuna alınmasına karar verilmişti.

Kutlama gelenekleri

Kuzeyin başkenti St.Petersburg başta olmak üzere Sivastopol, Murmansk, Kaliningrad, Novorossiysk, Vladivostok ve diğerleri olmak üzere Rusya’nın tüm liman şehirleri için özellikle önemli kabul edilen Donanma Günü, çeşitli kültürel etkinlikler, konserler, geçit törenleri, sergi ve daha birçok faaliyete sahne oluyor.
Donanma Günü geleneksel olarak Rus Donanmasının tarihi sembolü olan Aziz Andrey bayrağının törenle göndere çekilmesi ile başlarken, liman şehirlerinde savaş gemisi ve denizaltıların katıldığı geçit törenleri düzenleniyor.
Yüzlerce insan geçit törenini canlı olarak izlemek için rıhtımlarda toplanırken, bu günde arzu eden herkes bir savaş gemisinin içini ziyaret edebiliyor.
Bazı savaş gemileri, bu günde kapılarını ziyaretçilere açarken, denizcilerin yaşamının ayrıntılı olarak anlatıldığı geziler düzenleniyor.
Bununla birlikte Rusya’da hiçbir Donanma Günü, tüm ülke için bu önemli günü tamamlayacak şenlikli bir havai fişek gösterisi olmadan tamamlanmış sayılmazken, ana geçit töreninin gerçekleştiği St.Petersbug’da, kentin dört bir yanından gelen insanlar, havai fişek gösterilerini izlemek için bir araya geliyor.
Bu yılki Donanma Günü geçit töreni, Baltık Filosu güçlerinin resmi geçit töreni saat 11.00'de Aurora kruvazörünün Aziz Andrey bayrağını göndere çekmesi ve Peter ve Paul Kalesi'nin topçuları bu vesileyle 12 salvo ateşlemesiyle başlayacak.
Geçit töreni, Saray Meydanı'ndan canlı olarak yayınlanırken, federal televizyon kanallarında da gösterilecek.
© Sputnik / Константин ЧалабовRusya’da Donanma Günü Havai Fişek Gösterileri
Rusya’da Donanma Günü Havai Fişek Gösterileri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
Rusya’da Donanma Günü Havai Fişek Gösterileri
© Sputnik / Константин Чалабов
Havai fişek gösterisi ise akşam saat 22.30’da planlanıyor.
Deniz alanı en büyük ülke olan Rusya, 12 deniz ve bir deniz-gölü kütleleriyle kaplanırken, bunlar Atlantik Okyanusu (Baltık, Karadeniz ve Azak), Arktik Okyanusu (Beyaz, Barents, Kara, Laptev, Doğu Sibirya ve Çukçi) ve Pasifik Okyanusu (Bering, Ohotsk ve Japonya) gibi üç okyanus havzasına bağlı.
Ayrıca dünyanın en büyük gölü veya eksiksiz bir deniz olarak sınıflandırılan dünyanın en büyük iç su kütlesi olan Hazar Denizi’ne de kıyısı olan Rusya’nın yaklaşık 8.6 milyon km2 (Dünya Okyanus alanının yüzde 2.4'ü), sahip olması, deniz kuvvetlerine neden bu kadar önem verildiğinin de bir göstergesi.
Rus denizlerinin kıyı şeridi ise 60.985 kilometre uzunluğunda olarak hesaplanırken, Kuzey Buz Denizi'ndeki kıyı uzunluğu 39.940 kilometre, Pasifik Okyanusu'nda 17.740 kilometre, Baltık Denizi'nde 660 kilometre, Azak ve Karadeniz'de ise bin 185 kilometre olarak biliniyor.
Rusya’nın Hazar Denizi'nde ise bin 460 kilometre kıyı şeridi bulunuyor.

Askeri operasyon öncesi ve sonrası

Ukrayna’da süren askeri operasyon, kuruluşunun 328. yıldönümünü kutlayan Rus Donanması için yeni ve acil gereklilikler ortaya çıkarırken, bu yeni görevler arasında önceliklerden biri insansız deniz araçlarıyla mücadele olarak göze çarpıyor.
Ak Bars Gemi İnşa Şirketi Genel Müdürü Renat Mistakhov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Karadeniz Filosu'nda insansız deniz ve hava araçları ile mücadeleye ilişkin konuların incelenmesi sonucunda geminin iç tasarımının, geçiş yollarının, koridorların ve mürettebat konaklama yerlerinin değiştirilmesi gerektiği sonucuna varıldığını belirtirken, buna ek olarak, şirket tarafından donanmaya tedarik edilen küçük füze gemilerinin makine dairesinin insansız deniz araçlarına karşı ek koruma alacağını söyledi.
Yakın zamanda NATO'nun Washington'daki zirvede askeri varlığını artırma ve Karadeniz'de çatışmayı yoğunlaştırma planlarını ortaya koyduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Rus Donanması’nın dünyada lider konumda olduğunu vurgularken, silah ve askeri teçhizat geliştirme ve üretiminin yeni bir düzeye ulaştığını ve deniz birliklerinin beceri ve savaş eğitimlerinin geliştirildiğini söyledi.

Kutlamalara Çin savaş gemileri de katılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Hu Jongming'in St Petersburg'daki geçit törenine katılmak üzere Rusya'ya geldiğini açıklarken, aynı zamanda Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına ait iki savaş gemisinin Donanma Günü kutlamalarına katılacağı bildirildi.
Rusya Pasifik Filosu amiral gemisi Varyag füze kruvazörü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
SAVUNMA
Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat
27 Haziran , 10:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала