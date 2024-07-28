https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/rusyada-donanma-gunu-kutlaniyor-1086269532.html

Rusya’da Donanma Günü kutlanıyor

Rusya’da Donanma Günü kutlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'da Donanma Günü, sadece denizciler için bir bayram ve savaş gemilerinin geçit töreni değil, tüm ülke için önemli bir olay olarak kabul edilirken... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T10:12+0300

2024-07-28T10:12+0300

2024-07-28T10:31+0300

savunma

rusya donanması günü

rusya deniz kuvvetleri

rusya deniz kuvvetleri

st. petersburg

saint petersburg

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sivastopol

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Rus Donanması (Deniz Kuvvetleri) Günü, ülkedeki en önemli ve ciddi bayramlardan biri olarak kabul edilirken, bu yıl da her sene olduğu gibi temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.Bu kutlama, Rus Donanmasının gücünü ve büyüklüğünü, tarihini ve geleneklerini, ayrıca denizcilerin cesaretini ve kahramanlığını sembolize ediyor.St. Petersburg, bugün ana geçit törenine hazırlanırken, bu gün, şehrin tarihiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan ana bayramlardan biri olarak kabul ediliyor.Büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkenin deniz sınırlarının savunulmasını sağlayan deniz kuvvetlerinin savunma ve stratejik caydırıcılık açısından taşıdığı göz ardı edilemeyecek önemi dikkate alındığında, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayan ileri teknolojiler ve silahlarla donatılması zorunluluk halini alan Rus Deniz Kuvvetlerine adanmış bir bayram yaratma fikri, ilk olarak 18. yüzyılın başlarında düzenli Rus donanmasını kuran Büyük Petro döneminde ortaya çıkmıştı.Bugün çok az insan bayramın tarihinin, Büyük Kuzey Savaşı sırasında, Rus ve İsveç filoları arasındaki Gangut Muharebesi ile başladığını hatırlasa da, 27 Temmuz 1714’de, Finlandiya Körfezi'ndeki Cape Gangut'ta (Hanko Yarımadası), Rus filosunun İsveçlileri yenmesiyle ilişkilendirilen bu bayram, resmi olarak 1939 yılında Sovyet hükümetinin kararnamesiyle kurulmuş ve donanmanın ülkenin savunma kabiliyeti için önemini vurgulamıştı.Daha sonra 1939 yılından itibaren Rusya’da her 24 Temmuz'da Donanma Günü kutlanmaya başlanmış, ancak bu gelenek 1980 yılına kadar sürmüştü.Ardından kutlamaların temmuz ayının son hafta sonuna alınmasına karar verilmişti.Kutlama gelenekleriKuzeyin başkenti St.Petersburg başta olmak üzere Sivastopol, Murmansk, Kaliningrad, Novorossiysk, Vladivostok ve diğerleri olmak üzere Rusya’nın tüm liman şehirleri için özellikle önemli kabul edilen Donanma Günü, çeşitli kültürel etkinlikler, konserler, geçit törenleri, sergi ve daha birçok faaliyete sahne oluyor.Donanma Günü geleneksel olarak Rus Donanmasının tarihi sembolü olan Aziz Andrey bayrağının törenle göndere çekilmesi ile başlarken, liman şehirlerinde savaş gemisi ve denizaltıların katıldığı geçit törenleri düzenleniyor.Yüzlerce insan geçit törenini canlı olarak izlemek için rıhtımlarda toplanırken, bu günde arzu eden herkes bir savaş gemisinin içini ziyaret edebiliyor.Bazı savaş gemileri, bu günde kapılarını ziyaretçilere açarken, denizcilerin yaşamının ayrıntılı olarak anlatıldığı geziler düzenleniyor.Bununla birlikte Rusya’da hiçbir Donanma Günü, tüm ülke için bu önemli günü tamamlayacak şenlikli bir havai fişek gösterisi olmadan tamamlanmış sayılmazken, ana geçit töreninin gerçekleştiği St.Petersbug’da, kentin dört bir yanından gelen insanlar, havai fişek gösterilerini izlemek için bir araya geliyor.Bu yılki Donanma Günü geçit töreni, Baltık Filosu güçlerinin resmi geçit töreni saat 11.00'de Aurora kruvazörünün Aziz Andrey bayrağını göndere çekmesi ve Peter ve Paul Kalesi'nin topçuları bu vesileyle 12 salvo ateşlemesiyle başlayacak.Geçit töreni, Saray Meydanı'ndan canlı olarak yayınlanırken, federal televizyon kanallarında da gösterilecek.Havai fişek gösterisi ise akşam saat 22.30’da planlanıyor.Deniz alanı en büyük ülke olan Rusya, 12 deniz ve bir deniz-gölü kütleleriyle kaplanırken, bunlar Atlantik Okyanusu (Baltık, Karadeniz ve Azak), Arktik Okyanusu (Beyaz, Barents, Kara, Laptev, Doğu Sibirya ve Çukçi) ve Pasifik Okyanusu (Bering, Ohotsk ve Japonya) gibi üç okyanus havzasına bağlı.Ayrıca dünyanın en büyük gölü veya eksiksiz bir deniz olarak sınıflandırılan dünyanın en büyük iç su kütlesi olan Hazar Denizi’ne de kıyısı olan Rusya’nın yaklaşık 8.6 milyon km2 (Dünya Okyanus alanının yüzde 2.4'ü), sahip olması, deniz kuvvetlerine neden bu kadar önem verildiğinin de bir göstergesi.Rus denizlerinin kıyı şeridi ise 60.985 kilometre uzunluğunda olarak hesaplanırken, Kuzey Buz Denizi'ndeki kıyı uzunluğu 39.940 kilometre, Pasifik Okyanusu'nda 17.740 kilometre, Baltık Denizi'nde 660 kilometre, Azak ve Karadeniz'de ise bin 185 kilometre olarak biliniyor.Rusya’nın Hazar Denizi'nde ise bin 460 kilometre kıyı şeridi bulunuyor.Askeri operasyon öncesi ve sonrasıUkrayna’da süren askeri operasyon, kuruluşunun 328. yıldönümünü kutlayan Rus Donanması için yeni ve acil gereklilikler ortaya çıkarırken, bu yeni görevler arasında önceliklerden biri insansız deniz araçlarıyla mücadele olarak göze çarpıyor.Ak Bars Gemi İnşa Şirketi Genel Müdürü Renat Mistakhov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Karadeniz Filosu'nda insansız deniz ve hava araçları ile mücadeleye ilişkin konuların incelenmesi sonucunda geminin iç tasarımının, geçiş yollarının, koridorların ve mürettebat konaklama yerlerinin değiştirilmesi gerektiği sonucuna varıldığını belirtirken, buna ek olarak, şirket tarafından donanmaya tedarik edilen küçük füze gemilerinin makine dairesinin insansız deniz araçlarına karşı ek koruma alacağını söyledi.Yakın zamanda NATO'nun Washington'daki zirvede askeri varlığını artırma ve Karadeniz'de çatışmayı yoğunlaştırma planlarını ortaya koyduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Rus Donanması’nın dünyada lider konumda olduğunu vurgularken, silah ve askeri teçhizat geliştirme ve üretiminin yeni bir düzeye ulaştığını ve deniz birliklerinin beceri ve savaş eğitimlerinin geliştirildiğini söyledi.Kutlamalara Çin savaş gemileri de katılıyorRusya Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Hu Jongming'in St Petersburg'daki geçit törenine katılmak üzere Rusya'ya geldiğini açıklarken, aynı zamanda Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına ait iki savaş gemisinin Donanma Günü kutlamalarına katılacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rus-pasifik-filosundan-akdenizde-tatbikat-1085282135.html

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