https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rus-pasifik-filosundan-akdenizde-tatbikat-1085282135.html

Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat

Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat

Sputnik Türkiye

Rusya Pasifik Filosuna bağlı amiral gemisi Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikat sırasında, insansız deniz araçlarını ve hava... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T10:34+0300

2024-06-27T10:34+0300

2024-06-27T10:34+0300

savunma

rusya

rus pasifik filosu

rusya donanması

akdeniz

varyag

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085281626_0:37:1631:954_1920x0_80_0_0_3c668764c047edeb8b0cd2528c900b2c.jpg

Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, filonun amiral gemisi olan Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de planlı tatbikat yaptığı bildirildi.Tatbikat sırasında Rus savaş gemisi açık denizde küçük boyutlu ve yüksek hızlı hedefleri tespit ve imha etme görevlerini yerine getirdi. Varyag mürettebatı gemiyi duman perdesiyle kamufle ederken takviye ekipleri yoğun insansız deniz aracı saldırısını püskürttü.Hedeflere yönelik atışın Kord ve Utyos büyük kalibreli makineli tüfeklerden yapıldığı belirtilen açıklamada, sivil gemilere tehdit oluşturan bir mayının da patlatıldığı aktarıldı.AK-130 ve AK-630 topçu sistemlerinden atış gerçekleştirerek ‘düşman’ geminin saldırısını da engelleyen Rus denizciler, hava savunma becerilerini geliştirme yönünde çalışmalarda bulundu. Bu amaçla hava hedeflerine yönelik topçu atışlar yapıldı ve Fort hava savunma füze sistemi kullanıldı.Varyag kruvazörü ayrıca düşman denizaltısı arama, belirleme ve takip etme çalışmalarını uyguladı. Denizaltıyı yok etmek için RBU-6000 jet bomba sistemi ve torpidolar kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rusyanin-pasifik-filosu-tatbikata-basladi-yaklasik-40-deniz-ve-20-hava-araci-katiliyor-1084947202.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus pasifik filosu, rusya donanması, akdeniz, varyag