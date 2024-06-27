Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:33
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:11
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:50
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
20:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:13
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:20
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:30
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:38
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:23
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bolivya’da başarısız ‘lityum darbesi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tehdidi anlatıyor
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yaz aylarında klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rus-pasifik-filosundan-akdenizde-tatbikat-1085282135.html
Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat
Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat
Sputnik Türkiye
Rusya Pasifik Filosuna bağlı amiral gemisi Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikat sırasında, insansız deniz araçlarını ve hava... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T10:34+0300
2024-06-27T10:34+0300
savunma
rusya
rus pasifik filosu
rusya donanması
akdeniz
varyag
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085281626_0:37:1631:954_1920x0_80_0_0_3c668764c047edeb8b0cd2528c900b2c.jpg
Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, filonun amiral gemisi olan Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de planlı tatbikat yaptığı bildirildi.Tatbikat sırasında Rus savaş gemisi açık denizde küçük boyutlu ve yüksek hızlı hedefleri tespit ve imha etme görevlerini yerine getirdi. Varyag mürettebatı gemiyi duman perdesiyle kamufle ederken takviye ekipleri yoğun insansız deniz aracı saldırısını püskürttü.Hedeflere yönelik atışın Kord ve Utyos büyük kalibreli makineli tüfeklerden yapıldığı belirtilen açıklamada, sivil gemilere tehdit oluşturan bir mayının da patlatıldığı aktarıldı.AK-130 ve AK-630 topçu sistemlerinden atış gerçekleştirerek ‘düşman’ geminin saldırısını da engelleyen Rus denizciler, hava savunma becerilerini geliştirme yönünde çalışmalarda bulundu. Bu amaçla hava hedeflerine yönelik topçu atışlar yapıldı ve Fort hava savunma füze sistemi kullanıldı.Varyag kruvazörü ayrıca düşman denizaltısı arama, belirleme ve takip etme çalışmalarını uyguladı. Denizaltıyı yok etmek için RBU-6000 jet bomba sistemi ve torpidolar kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rusyanin-pasifik-filosu-tatbikata-basladi-yaklasik-40-deniz-ve-20-hava-araci-katiliyor-1084947202.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085281626_156:0:1476:990_1920x0_80_0_0_0b96cfdb409f75684de757a31e5cb1b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rus pasifik filosu, rusya donanması, akdeniz, varyag
rusya, rus pasifik filosu, rusya donanması, akdeniz, varyag

Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat

10:34 27.06.2024
© SputnikRusya Pasifik Filosu amiral gemisi Varyag füze kruvazörü
Rusya Pasifik Filosu amiral gemisi Varyag füze kruvazörü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© Sputnik
Abone ol
Rusya Pasifik Filosuna bağlı amiral gemisi Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikat sırasında, insansız deniz araçlarını ve hava hedeflerini imha etme, düşman gemisinin saldırısını püskürtme ve denizaltı arama ve imha etme çalışmalarını gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, filonun amiral gemisi olan Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de planlı tatbikat yaptığı bildirildi.
Tatbikat sırasında Rus savaş gemisi açık denizde küçük boyutlu ve yüksek hızlı hedefleri tespit ve imha etme görevlerini yerine getirdi. Varyag mürettebatı gemiyi duman perdesiyle kamufle ederken takviye ekipleri yoğun insansız deniz aracı saldırısını püskürttü.
Hedeflere yönelik atışın Kord ve Utyos büyük kalibreli makineli tüfeklerden yapıldığı belirtilen açıklamada, sivil gemilere tehdit oluşturan bir mayının da patlatıldığı aktarıldı.
AK-130 ve AK-630 topçu sistemlerinden atış gerçekleştirerek ‘düşman’ geminin saldırısını da engelleyen Rus denizciler, hava savunma becerilerini geliştirme yönünde çalışmalarda bulundu. Bu amaçla hava hedeflerine yönelik topçu atışlar yapıldı ve Fort hava savunma füze sistemi kullanıldı.
Varyag kruvazörü ayrıca düşman denizaltısı arama, belirleme ve takip etme çalışmalarını uyguladı. Denizaltıyı yok etmek için RBU-6000 jet bomba sistemi ve torpidolar kullanıldı.
Büyük anti-denizaltı gemisi Amiral Panteleyev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
DÜNYA
Rusya’nın Pasifik Filosu tatbikata başladı: Yaklaşık 40 deniz ve 20 hava aracı katılıyor
18 Haziran , 07:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала