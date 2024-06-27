https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rus-pasifik-filosundan-akdenizde-tatbikat-1085282135.html
Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat
Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat
Sputnik Türkiye
Rusya Pasifik Filosuna bağlı amiral gemisi Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikat sırasında, insansız deniz araçlarını ve hava... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T10:34+0300
2024-06-27T10:34+0300
2024-06-27T10:34+0300
savunma
rusya
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rusya donanması
akdeniz
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Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, filonun amiral gemisi olan Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de planlı tatbikat yaptığı bildirildi.Tatbikat sırasında Rus savaş gemisi açık denizde küçük boyutlu ve yüksek hızlı hedefleri tespit ve imha etme görevlerini yerine getirdi. Varyag mürettebatı gemiyi duman perdesiyle kamufle ederken takviye ekipleri yoğun insansız deniz aracı saldırısını püskürttü.Hedeflere yönelik atışın Kord ve Utyos büyük kalibreli makineli tüfeklerden yapıldığı belirtilen açıklamada, sivil gemilere tehdit oluşturan bir mayının da patlatıldığı aktarıldı.AK-130 ve AK-630 topçu sistemlerinden atış gerçekleştirerek ‘düşman’ geminin saldırısını da engelleyen Rus denizciler, hava savunma becerilerini geliştirme yönünde çalışmalarda bulundu. Bu amaçla hava hedeflerine yönelik topçu atışlar yapıldı ve Fort hava savunma füze sistemi kullanıldı.Varyag kruvazörü ayrıca düşman denizaltısı arama, belirleme ve takip etme çalışmalarını uyguladı. Denizaltıyı yok etmek için RBU-6000 jet bomba sistemi ve torpidolar kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rusyanin-pasifik-filosu-tatbikata-basladi-yaklasik-40-deniz-ve-20-hava-araci-katiliyor-1084947202.html
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rusya, rus pasifik filosu, rusya donanması, akdeniz, varyag
rusya, rus pasifik filosu, rusya donanması, akdeniz, varyag
Rus Pasifik Filosu'ndan Akdeniz'de tatbikat
Rusya Pasifik Filosuna bağlı amiral gemisi Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikat sırasında, insansız deniz araçlarını ve hava hedeflerini imha etme, düşman gemisinin saldırısını püskürtme ve denizaltı arama ve imha etme çalışmalarını gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, filonun amiral gemisi olan Varyag füze kruvazörünün Akdeniz’de planlı tatbikat yaptığı bildirildi.
Tatbikat sırasında Rus savaş gemisi açık denizde küçük boyutlu ve yüksek hızlı hedefleri tespit ve imha etme görevlerini yerine getirdi. Varyag mürettebatı gemiyi duman perdesiyle kamufle ederken takviye ekipleri yoğun insansız deniz aracı saldırısını püskürttü.
Hedeflere yönelik atışın Kord ve Utyos büyük kalibreli makineli tüfeklerden yapıldığı belirtilen açıklamada, sivil gemilere tehdit oluşturan bir mayının da patlatıldığı aktarıldı.
AK-130 ve AK-630 topçu sistemlerinden atış gerçekleştirerek ‘düşman’ geminin saldırısını da engelleyen Rus denizciler, hava savunma becerilerini geliştirme yönünde çalışmalarda bulundu. Bu amaçla hava hedeflerine yönelik topçu atışlar yapıldı ve Fort hava savunma füze sistemi kullanıldı.
Varyag kruvazörü ayrıca düşman denizaltısı arama, belirleme ve takip etme çalışmalarını uyguladı. Denizaltıyı yok etmek için RBU-6000 jet bomba sistemi ve torpidolar kullanıldı.