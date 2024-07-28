https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-2-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1086277122.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te 2 yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te 2 yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 2 yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T13:53+0300

2024-07-28T13:53+0300

2024-07-28T13:54+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

askeri operasyon

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk’te bulunan Progress ve Yevgenovka yerleşiml birimlerini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı vurgulanırken, Merkez birliklerin aynı zamanda gün içinde üç saldırıyı püskürttüğü de açıklandı.Ukrayna ordusunun bu cephede verdiği kayıpları yaklaşık 385 kişi olarak kaydedildi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, kiev, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti