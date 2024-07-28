https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-2-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1086277122.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te 2 yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te 2 yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 2 yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T13:53+0300
2024-07-28T13:53+0300
2024-07-28T13:54+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk’te bulunan Progress ve Yevgenovka yerleşiml birimlerini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı vurgulanırken, Merkez birliklerin aynı zamanda gün içinde üç saldırıyı püskürttüğü de açıklandı.Ukrayna ordusunun bu cephede verdiği kayıpları yaklaşık 385 kişi olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/patrusev-muzakerelerden-bahseden-kievin-asil-amacini-acikladi-1086272941.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, kiev, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, kiev, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te 2 yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
13:53 28.07.2024 (güncellendi: 13:54 28.07.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 2 yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk’te bulunan Progress ve Yevgenovka yerleşiml birimlerini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı vurgulanırken, Merkez birliklerin aynı zamanda gün içinde üç saldırıyı püskürttüğü de açıklandı.
Ukrayna ordusunun bu cephede verdiği kayıpları yaklaşık 385 kişi olarak kaydedildi.