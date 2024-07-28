https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/patrusev-muzakerelerden-bahseden-kievin-asil-amacini-acikladi-1086272941.html

Patruşev, müzakerelerden bahseden Kiev’in asıl amacını açıkladı

Patruşev, müzakerelerden bahseden Kiev’in asıl amacını açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Kiev yönetiminin son zamanlarda neden sıklıkla ‘Rusya ile müzakereler’... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T11:18+0300

2024-07-28T11:18+0300

2024-07-28T11:18+0300

ukrayna krizi

nikolay patruşev

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

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Rus federal TV kanalı Perviy Kanal’a demeç veren Patruşev, Moskova ile görüşme ihtimalinden bahseden Kiev rejimi ve Batı'nın nefes almak için taktiksel bir manevraya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.Rusya'nın askeri operasyonda gün geçtikçe daha avantajlı konuma ulaştığının altını çizen Patruşev, aslında Kiev’in müzakereler için somut bir çaba sarf etmediğine dikkat çekerken, “(Vladimir) Zelenskiy'in hala meşru bir devlet başkanıyken imzaladığı ve Rusya ile müzakere etmesini yasaklayan bir kararnamesi var” diye hatırlattı.“Askeri operasyonu sürdürürken şu anda büyük bir avantajımız var” diyen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı, Batı ve Kiev yetkililerininin Ukrayna’nın askeri güçlerini yeniden kurmakla ilgilendiğini, bu yüzden de bir molaya ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Dolayısıyla tüm bu açıklamalar tam olarak taktiksel bir mola niteliği taşıyor” diye ekledi.Patruşev, Kiev’den olası müzakerelerle ilgili gelen tüm açıklamalara rağmen, barış görüşmelerine başlatmak ve yürütmek için herhangi bir eylemde bulunmadıklarını da ifade etti.Demecinde, ABD’de giderek kızışan başkanlık seçimlerine de değinen Patruşev, Moskova'nın oradaki başkanlık seçimlerini kimin kazandığını umursamadığına vurgu yaparak, “İster (Donald) Trump ister Kamala (Harris) olsun hiç umurumuzda değil, şu ana kadar bizim için ilişkilere olumlu etki edebilecek hiçbir şey değişmedi” yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/lavrovdan-zelenskiy-ve-kulebanin-muzakere-aciklamalarina-yanit-onlari-dinlemiyorum-1086251003.html

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