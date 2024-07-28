https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/patrusev-muzakerelerden-bahseden-kievin-asil-amacini-acikladi-1086272941.html
Patruşev, müzakerelerden bahseden Kiev’in asıl amacını açıkladı
Patruşev, müzakerelerden bahseden Kiev’in asıl amacını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Kiev yönetiminin son zamanlarda neden sıklıkla ‘Rusya ile müzakereler’... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T11:18+0300
2024-07-28T11:18+0300
2024-07-28T11:18+0300
ukrayna krizi
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rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
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barış görüşmeleri
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Rus federal TV kanalı Perviy Kanal’a demeç veren Patruşev, Moskova ile görüşme ihtimalinden bahseden Kiev rejimi ve Batı'nın nefes almak için taktiksel bir manevraya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.Rusya'nın askeri operasyonda gün geçtikçe daha avantajlı konuma ulaştığının altını çizen Patruşev, aslında Kiev’in müzakereler için somut bir çaba sarf etmediğine dikkat çekerken, “(Vladimir) Zelenskiy'in hala meşru bir devlet başkanıyken imzaladığı ve Rusya ile müzakere etmesini yasaklayan bir kararnamesi var” diye hatırlattı.“Askeri operasyonu sürdürürken şu anda büyük bir avantajımız var” diyen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı, Batı ve Kiev yetkililerininin Ukrayna’nın askeri güçlerini yeniden kurmakla ilgilendiğini, bu yüzden de bir molaya ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Dolayısıyla tüm bu açıklamalar tam olarak taktiksel bir mola niteliği taşıyor” diye ekledi.Patruşev, Kiev’den olası müzakerelerle ilgili gelen tüm açıklamalara rağmen, barış görüşmelerine başlatmak ve yürütmek için herhangi bir eylemde bulunmadıklarını da ifade etti.Demecinde, ABD’de giderek kızışan başkanlık seçimlerine de değinen Patruşev, Moskova'nın oradaki başkanlık seçimlerini kimin kazandığını umursamadığına vurgu yaparak, “İster (Donald) Trump ister Kamala (Harris) olsun hiç umurumuzda değil, şu ana kadar bizim için ilişkilere olumlu etki edebilecek hiçbir şey değişmedi” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/lavrovdan-zelenskiy-ve-kulebanin-muzakere-aciklamalarina-yanit-onlari-dinlemiyorum-1086251003.html
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nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, müzakere, barış, barış görüşmeleri, kiev, vladimir zelenskiy, moskova
nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, müzakere, barış, barış görüşmeleri, kiev, vladimir zelenskiy, moskova
Patruşev, müzakerelerden bahseden Kiev’in asıl amacını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, Kiev yönetiminin son zamanlarda neden sıklıkla ‘Rusya ile müzakereler’ konusunu gündeme getirdiğini açıkladı.
Rus federal TV kanalı Perviy Kanal’a demeç veren Patruşev, Moskova ile görüşme ihtimalinden bahseden Kiev rejimi ve Batı'nın nefes almak için taktiksel bir manevraya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Rusya'nın askeri operasyonda gün geçtikçe daha avantajlı konuma ulaştığının altını çizen Patruşev, aslında Kiev’in müzakereler için somut bir çaba sarf etmediğine dikkat çekerken, “(Vladimir) Zelenskiy'in hala meşru bir devlet başkanıyken imzaladığı ve Rusya ile müzakere etmesini yasaklayan bir kararnamesi var” diye hatırlattı.
“Askeri operasyonu sürdürürken şu anda büyük bir avantajımız var” diyen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı, Batı ve Kiev yetkililerininin Ukrayna’nın askeri güçlerini yeniden kurmakla ilgilendiğini, bu yüzden de bir molaya ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Dolayısıyla tüm bu açıklamalar tam olarak taktiksel bir mola niteliği taşıyor” diye ekledi.
Patruşev, Kiev’den olası müzakerelerle ilgili gelen tüm açıklamalara rağmen, barış görüşmelerine başlatmak ve yürütmek için herhangi bir eylemde bulunmadıklarını da ifade etti.
Demecinde, ABD’de giderek kızışan başkanlık seçimlerine de değinen Patruşev, Moskova'nın oradaki başkanlık seçimlerini kimin kazandığını umursamadığına vurgu yaparak, “İster (Donald) Trump ister Kamala (Harris) olsun hiç umurumuzda değil, şu ana kadar bizim için ilişkilere olumlu etki edebilecek hiçbir şey değişmedi” yanıtını verdi.