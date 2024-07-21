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Alex De Souza'dan Arda Güler yorumu
Alex De Souza'dan Arda Güler yorumu
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Brezilyalı teknik direktörü Alex de Souza, Milli takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile iletişim halinde olduğunu... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T17:13+0300
2024-07-21T17:14+0300
spor
alex
alex de souza
antalyaspor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
arda güler
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Burdur'da tamamlayan Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a geçti. Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden ve Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikilen Brezilyalı Alex de Souza'yı getiren kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Burdur'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybeden kırmızı-beyazlı ekibin yönetimi, teknik direktör Alex'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. 'Milli takım iyi bir performans sergilese de hak eden kazandı'EURO 2024'ü takip ettiğini ve Türk milli takımının elinden geleni yaptığına dikkati çeken Alex de Souza, "EURO 2024'ü takip etme şansım oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aslında güzel bir ekip oluşturdu. Genç bir takım oluşturdu. Yarış takımı oluşturdu. Türkiye'nin elinden geleni gösterdiğine inanıyorum ama finali de hak eden takım kazandı, İspanya kazandı" şeklinde konuştu.'Arda Güler ilerleyerek yükselecek'Milli takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yükselerek ilerleyeceğini söyleyen Alex, Arda Güler ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Alex, "Arda Güler çok genç bir yetenek, çok genç bir oyuncu. Önünde çok uzun bir yolu var. Şu anda her geçen gün yükselerek ilerliyor. Eminim Real Madrid'de de başarılarının üzerinde ilerleyecektir. Türk milli takımı için de çok önemli bir oyuncu. Bütün Türk halkı da bunu biliyor. Öneminin farkında. Uzun yıllar Türk milli takımına da faydalı olacaktır. Onunla sürekli iletişim halindeyim aslında. İhtiyacı olduğunda gerektiğinde sürekli görüşüyoruz. Ona en iyi dileklerimi ve tavsiyelerimi iletiyorum" dedi.Forma krizi sorularına da cevap verdi Geçtiğimiz günlerde antrenmana Fenerbahçe formalı taraftarların gelmesi ve kendisinin formaları imzalaması sonucunda oluşan tartışma ile ilgili gelen soruya Alex, şu yanıtı verdi:'Antalyaspor'u temsil ediyorum'Antalyaspor'u temsil ettiğini sözlerine ekleyen Alex de Souza, "Antalyaspor'u temsil ediyorum ve onlar için savaşan bir takım yaratmak istiyorum. Sürekli bizi desteklesinler. Onlara hak ettikleri takımı hediye etmek istiyorum. Türkiye'de teknik direktör olarak çalıştığım ilk takım Antalyaspor. Onlarla beraber daha büyük bir takım oluşturacağız. Onların desteklerine çok güveniyorum. Çünkü Türkiye'nin en büyük taraftarlardan birisine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onlarla birlikte en büyük sonuçları alacak güce sahibiz ve hep beraber alacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
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alex, alex de souza, antalyaspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, arda güler
alex, alex de souza, antalyaspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, arda güler

Alex De Souza'dan Arda Güler yorumu

17:13 21.07.2024 (güncellendi: 17:14 21.07.2024)
alex de souza
alex de souza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Brezilyalı teknik direktörü Alex de Souza, Milli takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile iletişim halinde olduğunu söyleyen Alex, genç oyuncunun yükselerek ilerlemeye devam edeceğini belirtti.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Burdur'da tamamlayan Antalyaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a geçti.
Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden ve Yoğurtçu Parkı'na heykeli dikilen Brezilyalı Alex de Souza'yı getiren kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Burdur'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybeden kırmızı-beyazlı ekibin yönetimi, teknik direktör Alex'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

'Milli takım iyi bir performans sergilese de hak eden kazandı'

EURO 2024'ü takip ettiğini ve Türk milli takımının elinden geleni yaptığına dikkati çeken Alex de Souza, "EURO 2024'ü takip etme şansım oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aslında güzel bir ekip oluşturdu. Genç bir takım oluşturdu. Yarış takımı oluşturdu. Türkiye'nin elinden geleni gösterdiğine inanıyorum ama finali de hak eden takım kazandı, İspanya kazandı" şeklinde konuştu.

'Arda Güler ilerleyerek yükselecek'

Milli takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yükselerek ilerleyeceğini söyleyen Alex, Arda Güler ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Alex, "Arda Güler çok genç bir yetenek, çok genç bir oyuncu. Önünde çok uzun bir yolu var. Şu anda her geçen gün yükselerek ilerliyor. Eminim Real Madrid'de de başarılarının üzerinde ilerleyecektir. Türk milli takımı için de çok önemli bir oyuncu. Bütün Türk halkı da bunu biliyor. Öneminin farkında. Uzun yıllar Türk milli takımına da faydalı olacaktır. Onunla sürekli iletişim halindeyim aslında. İhtiyacı olduğunda gerektiğinde sürekli görüşüyoruz. Ona en iyi dileklerimi ve tavsiyelerimi iletiyorum" dedi.

Forma krizi sorularına da cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde antrenmana Fenerbahçe formalı taraftarların gelmesi ve kendisinin formaları imzalaması sonucunda oluşan tartışma ile ilgili gelen soruya Alex, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda söyleyeceğim tek şey bütün Türkiye'ye çok teşekkür etmek isterim. Çünkü burada 2 haftadır çalışıyorum. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan gelenler oldu, fotoğraf çektik. Formalarını imzaladım. Herkesin bana yoğun sevgisi olduğunu düşünüyorum. Kendilerine minnettarım ve çok çok teşekkür ediyorum. Ben buradan çıkıyorum ve idman sahasına geçiyorum. Yolda birisi benden fotoğraf çekmek istiyorsa elinde hangi forma varsa, üzerinde hangi forma varsa onunla fotoğraf çektiriyoruz. Bu Fenerbahçe de olabilir. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon da olabilir, Antalyaspor da olabilir. Çünkü ben onların sevgilerine karşılık vermeye çalışıyorum. Benim işimi hiçbir şekilde engellemiyorlar. Sevgi gösterisinde bulunuyorlar ve hangi takımı destekleyeceğine taraftar karar verir. Ben onlara saygı duyuyorum. Onların sevgilerine karşılık veriyorum."

'Antalyaspor'u temsil ediyorum'

Antalyaspor'u temsil ettiğini sözlerine ekleyen Alex de Souza, "Antalyaspor'u temsil ediyorum ve onlar için savaşan bir takım yaratmak istiyorum. Sürekli bizi desteklesinler. Onlara hak ettikleri takımı hediye etmek istiyorum. Türkiye'de teknik direktör olarak çalıştığım ilk takım Antalyaspor. Onlarla beraber daha büyük bir takım oluşturacağız. Onların desteklerine çok güveniyorum. Çünkü Türkiye'nin en büyük taraftarlardan birisine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onlarla birlikte en büyük sonuçları alacak güce sahibiz ve hep beraber alacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
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