https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/putinden-fuzelerini-almanyada-konuslandiracak-abdye-uyari-1086273516.html

Putin'den füzelerini Almanya'da konuşlandıracak ABD'ye uyarı

Putin'den füzelerini Almanya'da konuşlandıracak ABD'ye uyarı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Almanya'ya füze konuşlandırması halinde Rusya'nın da kendi silahlarını da konuşlandırma konusunda herhangi bir... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T12:02+0300

2024-07-28T12:02+0300

2024-07-28T13:24+0300

dünya

rusya

vladimir putin

rusya donanması günü

st. petersburg

savunma

abd

füze

almanya

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Donanma Günü münasebetiyle St.Petersburg’da düzenlenen ana askeri geçit töreninde katılan Putin Rusya'nın Donanma Günü'nü kutlarken, törene katılan Çin, Cezayir ve Hindistan'dan gelen savaş gemilerinin komutanları ve mürettebatını selamladı.Geçit töreninde konuşma yapan Putin, ABD yönetiminin 2026'dan itibaren Almanya'da uzun menzilli hassas füze silah sistemleri konuşlandırma planlarına ilişkin açıklamasına dikkat çekerken, bu durumun Soğuk Savaş dönemini anımsattığını ekledi.Rusya’nın, ABD'nin bu tür planları hayata geçirmesi durumunda, Rus donanmasının kıyı kuvvetlerinin yeteneklerinin artırılması da dahil olmak üzere, orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin daha önceki tek taraflı kısıtlamalarından muaf olacağının altını çizen Putin, “Önem arz eden kamu ve askeri tesisleri, idari ve sanayi merkezleri ve savunma altyapısı bu füzelerin menzili içinde olacak, bu füzelerin uçuş süresi yaklaşık on dakika olacaktır. Dahası, ABD, Typhon füze sistemlerini tatbikatları sırasında kendi topraklarından Danimarka ve Filipinler'e tedarik etmiş ve konuşlandırmıştır. Bu durum, bizlere Soğuk Savaş dönemini anımsatmaktadır” ifadelerini kullandı.2026 itibariyle Almanya’ya konuşlandırılacak olan Amerikan füzelerinin gelecekte nükleer başlıklarla donatılabilecek türden olduğuna da değinen Rus lider, Rus savaş gemilerinin hipersonik füze sistemleriyle donatılmasına devam edileceğini de aktardı.ABD'nin Rus stratejik uçaklarının uçuşları nedeniyle gerginlik yarattığını, ancak bu önlemin Asya-Pasifik bölgesinde güvenliği sağlamak üzere tasarlandığını dile getiren Putin, Rusya’nın bu eylemlerinin de ABD ordusunun stratejik ve keşif uçaklarının dünyanın Rusya için hassas bölgelerinde artan faaliyetlerine bir yanıt olduğunu söyledi.Rus lider, “Bugün dikkatimiz, Rus stratejik uçaklarının uçuşlarıyla bağlantılı olarak Washington'da tırmanan gerginliğe çekilmektedir. Bu bağlamda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rus stratejik füze gemilerinin sınırlarımızdan uzakta hava devriyesi yapmadığını hatırlatmak isterim. Rusya o dönemde artık buna gerek olmadığına inanıyordu; dünya değişmişti ve Soğuk Savaş geride kalmıştı. Ancak ABD bu tek taraflı iyi niyet jestine karşılık vermedi ve sınırlarımızın yakınında devriye gezmeye devam etti” dedi.Rusya’nın aynı zamanda hava savunma sistemlerini geliştirmeye devam etmekle birlikte bir dizi saldırı sisteminin geliştirilmesinde de son aşamaya geldiğini duyuran Putin, donanmanın Rusya'nın ulusal çıkarlarının savunulmasındaki rolünü vurguladı.Ne olmuştu?Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin 2026’da halihazırda Avrupa’da bulunan silahları önemli ölçüde geride bırakacak SM-6, Tomahawk füzeleri ve ‘hipersonik silahlar’ gibi uzun menzilli saldırı sistemlerini Almanya’da konuşlandırmaya başlayacağını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirmesine karşılık Rusya’nın da nükleer başlıklı füzelerini konuşlandırabileceği olasılığını dışlamamıştı.Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Berlin'deki ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu kararın Rusya ile bir gerilime yol açabileceği yönündeki endişelere katılmadığını belirterek, "2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip silahlar caydırıcı güce sahip ve gelebilecek saldırıların en başından engellemesi gerekiyor" demişti.Scholz, olası bir savaşı önlemek istediklerini, müttefikleriyle uzun menzilli sistemleri ortaklaşa geliştirmek üzere bir anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. ABD füzelerinin Almanya'da konuşlandırılmasının ülkesinin güvenlik stratejisiyle mükemmel bir uyum sağladığını kaydeden Scholz, "Bu durum caydırıcı etkisi nedeniyle güvenliği artırıyor" diye konuşmuştu.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, Rusya'nın eylemleri ışığında Avrupa'nın daha güçlü bir savunmaya ihtiyacı olduğunu ve bu bağlamda ABD'nin yardımını reddetmenin saflık olduğunu söylemişti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, egemenliğini kaybeden Almanya'nın ABD'nin uzun menzilli füzelerine ev sahipliği yapma kararının Berlin için aşağılayıcı olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/rusyada-donanma-gunu-kutlaniyor-1086269532.html

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rusya, vladimir putin, rusya donanması günü, st. petersburg, savunma, abd, füze, almanya