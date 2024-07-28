Prof. Dr. Orhan Şen sıcakların bitişi için Eylül'ü işaret etti: 'La Nina'nın etkisine gireceğiz'

Eylül sonuna kadar bu yaz devam edecek. Hatta daha sıcak geçecek eylül. Bu sene kışın nasıl geçeceği de çok önemli. Bu sene La Nina'nın etkisine gireceğiz. Ekim sonu Kasım gibi yağışlar başlayacak, serin olacak. Bu sene Türkiye kışı yaşayacak. İstanbul'a kar yağma ihtimali var. Önümüzdeki 20 gün içerisinde bir sıcak hava dalgası yok. Halk korkup telaşa kapılmasın, bu geliyor şu geliyor diye. Daha normal havalara girdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan rapora göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.