https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/turkiye-eyyam-i-bahur-sicaklarinin-etkisine-giriyor-en-siddetli-seviyeye-ulasmis-durumda-1086257703.html

Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor: 'En şiddetli seviyeye ulaşmış durumda'

Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor: 'En şiddetli seviyeye ulaşmış durumda'

Sputnik Türkiye

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, ağustos ayının başında eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olacağını belirterek, "Bu... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T15:34+0300

2024-07-27T15:34+0300

2024-07-27T15:34+0300

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türkiye

eyyam-ı bahur

sıcaklık

güneş

meteoroloji genel müdürlüğü

ege

marmara denizi

akdeniz

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Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Tağıl, Türkiye'nin dünya genelinde en hızlı ısınan ve iklim krizinin en şiddetli yaşandığı bölgelerden birinde bulunduğunu söyledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'de son 13 aydır Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatan Tağıl, özellikle geçen yılın haziran ayından itibaren dikkati çeken sıcaklık artışlarının son dönemde bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktığını aktardı.'Ülke genelinde kuraklık en şiddetli seviyeye ulaşmış durumda'Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 22 Temmuz'da küresel ortalama yüzey sıcaklığının 17.15 dereceyle rekor kırdığını anımsatan Tağıl, "Daha önceki rekor, 16.8 dereceyle ile 12 Ağustos 2016'da kaydedilmişti. Türkiye'de yeterli yağış alamayan bölgeler, yüksek sıcaklıklarla kuraklık alarmı veriyor. Ülke genelinde kuraklık en şiddetli seviyeye ulaşmış durumda" dedi.Şermin Tağıl, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan eyyam-ı bahurun 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yaşanacağını ifade ederek şunları kaydetti:Bu durumun sadece Türkiye için değil, tüm Akdeniz Havzası için benzer şekilde gerçekleştiğini vurgulayan Tağıl, iklim krizinin etkilerini azaltmak ve adaptasyon stratejileri geliştirmenin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/meteorolojiden-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-uyarisi-14-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1086248977.html

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