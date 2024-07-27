Lavrov'dan Zelenskiy ve Kuleba'nın müzakere açıklamalarına yanıt: 'Onları dinlemiyorum'
11:05 27.07.2024 (güncellendi: 11:55 27.07.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanı Lavrov Birleşmiş Milletler
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Laos'un başkenti Viyentiyan'da gerçekleştirilen 57. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Ukrayna krizi de dahil bölgesel ve uluslararası gündemdeki birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'nın 'müzakerelere hazırız' açıklamasına ilişkin olarak "Bunu ilk kez söylemiyor. Bazen de tam tersi şeyler söyledi. Çok kısa süre önce müzakerelerden söz ettiler. Zelenskiy en nihayetinde Rus temsilcilerle masaya oturmaya hazır olduğundan bahsetti. Dürüst olmak gerekirse, onları dinleniyorum" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in 2 yıl önce imzaladığı kararnameyle hem kendisinin hem de Kiev'deki temsilcilerin Moskova'yla müzakere masasına oturmasını yasakladığını defaaatle dile getirdiğini anımsatan Lavrov, "Hiçbir şey olmuyor, her şey kulaklarını teğet geçip gidiyor ve bize yapıcı yaklaşım sergileme çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Onlara göre yapıcı yaklaşım taviz vermemiz anlamına geliyor. Böyle bir şey olmayacak, özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılacak, burada şüpheye yer yok" vurgusu yaptı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Kuleba'yla yaptığı görüşme hakkında kendisine bilgi verdiğini anlatan Lavrov, Çin'in tutumunun değişmeyeceğini hissettiklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in 2 yıl önce imzaladığı kararnameyle hem kendisinin hem de Kiev'deki temsilcilerin Moskova'yla müzakere masasına oturmasını yasakladığını defaaatle dile getirdiğini anımsatan Lavrov, "Hiçbir şey olmuyor, her şey kulaklarını teğet geçip gidiyor ve bize yapıcı yaklaşım sergileme çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Onlara göre yapıcı yaklaşım taviz vermemiz anlamına geliyor. Böyle bir şey olmayacak, özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılacak, burada şüpheye yer yok" vurgusu yaptı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Kuleba'yla yaptığı görüşme hakkında kendisine bilgi verdiğini anlatan Lavrov, Çin'in tutumunun değişmeyeceğini hissettiklerini söyledi.
'Batı'nın tutumu konusunda yanılsama içinde değiliz'
Rusya'nın Batılı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne yaklaşımı konusunda herhangi bir yanılsama içinde olmadığını kaydeden Lavrov şu ifadeleri kullandı:
"Kırım birçok uluslararası gözlemcinin katılımıyla açık ve şeffaf bir referandum düzenledi. Batı ise toprak bütünlüğü ilkesinin ihlal edildiğini öne sürerek bu sonuçları reddediyor. Öncesinde Kosova herhangi bir referandum olmadan ayrıldığında Batı bir bütün halinde bunu alkışlamış, Kosovalı Arnavutların bu şekilde halkların kendi kaderini tayin etme ilkesini gerçekleştirdiğini ilan etmişti. Dolayısıyla Batı'nın Kırım'la ilgili çalışmalarına nasıl devam edeceği konusunda herhangi bir yanılsama içinde değiliz."
Kuleba, 23-26 Temmuz'da Çin'de temaslarda bulunmuş ve Wang'la düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'yla müzakerelere hazır olduklarını ifade etmişti.
'Batılı ülkeler Asya Pasifik'te gerilimi tırmandırıyor'
Rusya Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin Asya Pasifik bölgesine yeni silahlar göndererek cepheleşmeyi tırmandırdığını belirtti.
Rusya'nın ABD ve Güney Kore'nin ortak nükleer faaliyet yürütme planlarından endişe duyduğunu söyleyen Lavrov, "Moskova, ASEAN'ın uzun menzilli Amerikan füzelerinin Asya Pasifik bölgesine konuşlandırılma tehlikesinin farkında olduğunu umuyor" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrasya’da bir güvenlik sistemi kurulmasına yönelik girişimde bulunduğunu anımsatan Lavrov, “ASEAN ülkeleri buna ilgi gösterdi ve bu konu hakkında kapsamlı görüşmelere hazırlar” diye konuştu.
ABD’nin orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına yönelik anlaşmadan çıktığını hatırlatan Lavrov, “Sonrasında anlaşmayla yasaklanan bu füzeleri üretmeye başladılar. Şimdi de bu sistemleri Avrupa ve Asya Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planladığına dair bilgiler geliyor. Umarım ASEAN ülkeleri Washington'un bu fikrindeki tehlikenin farkındadır” diye ekledi.
Viyentiyan'da Çinli yetkililerle Tayvan’daki gelişmeleri istişare ettiklerini belirten Lavrov, “Batı, Tayvan'ı silahlandırarak, orada çeşitli askeri faaliyetler düzenleyerek, adaya üst düzey heyetler göndererek ve Tayvan yönetiminden heyetleri ağırlayarak çatışmacı yaklaşımları teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın ABD ve Güney Kore'nin ortak nükleer faaliyet yürütme planlarından endişe duyduğunu söyleyen Lavrov, "Moskova, ASEAN'ın uzun menzilli Amerikan füzelerinin Asya Pasifik bölgesine konuşlandırılma tehlikesinin farkında olduğunu umuyor" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrasya’da bir güvenlik sistemi kurulmasına yönelik girişimde bulunduğunu anımsatan Lavrov, “ASEAN ülkeleri buna ilgi gösterdi ve bu konu hakkında kapsamlı görüşmelere hazırlar” diye konuştu.
ABD’nin orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına yönelik anlaşmadan çıktığını hatırlatan Lavrov, “Sonrasında anlaşmayla yasaklanan bu füzeleri üretmeye başladılar. Şimdi de bu sistemleri Avrupa ve Asya Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planladığına dair bilgiler geliyor. Umarım ASEAN ülkeleri Washington'un bu fikrindeki tehlikenin farkındadır” diye ekledi.
Viyentiyan'da Çinli yetkililerle Tayvan’daki gelişmeleri istişare ettiklerini belirten Lavrov, “Batı, Tayvan'ı silahlandırarak, orada çeşitli askeri faaliyetler düzenleyerek, adaya üst düzey heyetler göndererek ve Tayvan yönetiminden heyetleri ağırlayarak çatışmacı yaklaşımları teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.