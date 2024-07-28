https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-tunc-bolucu-teror-orgutu-propagandasi-yapan-15-kisi-tutuklandi-1086275665.html
Sosyal medyadan bölücü terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 15 şüpheli tutuklandı
Sosyal medyadan bölücü terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 15 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'inin... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T12:49+0300
2024-07-28T12:49+0300
2024-07-28T12:54+0300
türkiye
yılmaz tunç
terör örgütü
propaganda
terör propagandası
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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan 23 şüpheli hakkında yapılan incelemeler neticesinde 15’inin tutuklandığını duyurdu. Bakan Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/omer-celikten-chpli-tana-tepki-mavi-vatanimiz-ana-vatanimizin-ayrilmaz-bir-parcasidir-1086268817.html
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yılmaz tunç, terör örgütü, propaganda, terör propagandası
yılmaz tunç, terör örgütü, propaganda, terör propagandası
Sosyal medyadan bölücü terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 15 şüpheli tutuklandı
12:49 28.07.2024 (güncellendi: 12:54 28.07.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan 23 şüpheli hakkında yapılan incelemeler neticesinde 15’inin tutuklandığını duyurdu.
Bakan Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklanmış, 7’si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanmış, 1’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır.”