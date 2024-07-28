https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/medvedev-beyaz-sarayda-bir-korkuluk-bile-oturabilir-1086279305.html

Medvedev: Beyaz Saray'da bir korkuluk bile oturabilir

Medvedev: Beyaz Saray'da bir korkuluk bile oturabilir

Sputnik Türkiye

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında seçim yapması... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T15:30+0300

2024-07-28T15:30+0300

2024-07-28T15:36+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

kamala harris

joe biden

donald trump

abd hegemonyası

rusya

dmitriy medvedev

çok kutuplu dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086278863_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_52f33058e8549ff94a562a0a64f9cf4c.jpg

Batı'dan gelen Rusya karşıtı açıklamalara sert yanıtlar vermesiyle ünlü Medvedev, ABD Başkanı’nın bir figürden ibaret olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Başkan, arkasında derin devletin işlediği bir dekorasyondan başka bir şey değildir, bu nedenle de Beyaz Saray'daki koltukta bir korkuluk bile oturabilir” ifadelerini kullandı.Joe Biden'dan önce hiçbir Amerikan başkanının ülkesinin ve dünyanın gözünde bu kadar alay konusu olmadığını kabul eden Medvedev, “Bu da bir kez daha Amerika'nın resmi lideri figürünün artık sadece bir süs, bir perdeden başka bir şey olmadığını kanıtlıyor” diye vurgularken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm süreçlerin seçilmiş başkan tarafından değil, derin devlet tarafından yönetildiğini belirtti.Medvedev, “Oval Ofis'e bir korkuluk ya da bir firavun mumyası bile koysanız hiçbir şey değişmeyecektir” dedi.ABD başkan adayı Donald Trump'ın 'Biden'ın ABD tarihindeki en kötü başkan olduğu' yönündeki sözlerini de yorumlayan Medvedev, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Okyanus ötesinde giderek kızışan seçim süreci ve ülkesinin siyasi beklentilerine de değinen Medvedev, (ABD’de) kim seçilirse seçilsin, Rusya’nın ABD'nin müstakbel başkanına ilişkileri geliştirme ve küresel gerilimi azaltma şansı vereceğinin de altını çizerken, “Ancak durum pek iyimserlik uyandırmıyor” diye yorumladı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, nükleer silah kullanma kabiliyetleri göz önüne alındığında, ABD yetkililerinin davranışlarının öngörülmezliğinin onları dünya için bir tehdit haline getirdiğini de ekledi.Medvedev, Amerikan müesses nizamında muhatap alınabilecek ve diyalog kurulabilecek gerçekten ciddi ve sorumlu bir kişi görmediğini itiraf etttiği konuşmasını, “Maalesef Amerikan siyaseti de tüm Batı dünyası gibi köhneleşmiş ve esasen yozlaşmış durumdadır” diye tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/trump-netanyahu-ile-gorusmesinde-uyardi-3-dunya-savasina-yakiniz-1086247284.html

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, joe biden, donald trump, abd hegemonyası, rusya, dmitriy medvedev, çok kutuplu dünya