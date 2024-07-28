https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/medvedev-beyaz-sarayda-bir-korkuluk-bile-oturabilir-1086279305.html
Medvedev: Beyaz Saray'da bir korkuluk bile oturabilir
Medvedev: Beyaz Saray'da bir korkuluk bile oturabilir
Sputnik Türkiye
Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında seçim yapması... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T15:30+0300
2024-07-28T15:30+0300
2024-07-28T15:36+0300
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Batı'dan gelen Rusya karşıtı açıklamalara sert yanıtlar vermesiyle ünlü Medvedev, ABD Başkanı’nın bir figürden ibaret olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Başkan, arkasında derin devletin işlediği bir dekorasyondan başka bir şey değildir, bu nedenle de Beyaz Saray'daki koltukta bir korkuluk bile oturabilir” ifadelerini kullandı.Joe Biden'dan önce hiçbir Amerikan başkanının ülkesinin ve dünyanın gözünde bu kadar alay konusu olmadığını kabul eden Medvedev, “Bu da bir kez daha Amerika'nın resmi lideri figürünün artık sadece bir süs, bir perdeden başka bir şey olmadığını kanıtlıyor” diye vurgularken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm süreçlerin seçilmiş başkan tarafından değil, derin devlet tarafından yönetildiğini belirtti.Medvedev, “Oval Ofis'e bir korkuluk ya da bir firavun mumyası bile koysanız hiçbir şey değişmeyecektir” dedi.ABD başkan adayı Donald Trump'ın 'Biden'ın ABD tarihindeki en kötü başkan olduğu' yönündeki sözlerini de yorumlayan Medvedev, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Okyanus ötesinde giderek kızışan seçim süreci ve ülkesinin siyasi beklentilerine de değinen Medvedev, (ABD’de) kim seçilirse seçilsin, Rusya’nın ABD'nin müstakbel başkanına ilişkileri geliştirme ve küresel gerilimi azaltma şansı vereceğinin de altını çizerken, “Ancak durum pek iyimserlik uyandırmıyor” diye yorumladı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, nükleer silah kullanma kabiliyetleri göz önüne alındığında, ABD yetkililerinin davranışlarının öngörülmezliğinin onları dünya için bir tehdit haline getirdiğini de ekledi.Medvedev, Amerikan müesses nizamında muhatap alınabilecek ve diyalog kurulabilecek gerçekten ciddi ve sorumlu bir kişi görmediğini itiraf etttiği konuşmasını, “Maalesef Amerikan siyaseti de tüm Batı dünyası gibi köhneleşmiş ve esasen yozlaşmış durumdadır” diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/trump-netanyahu-ile-gorusmesinde-uyardi-3-dunya-savasina-yakiniz-1086247284.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, joe biden, donald trump, abd hegemonyası, rusya, dmitriy medvedev, çok kutuplu dünya
abd, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, joe biden, donald trump, abd hegemonyası, rusya, dmitriy medvedev, çok kutuplu dünya
Medvedev: Beyaz Saray'da bir korkuluk bile oturabilir
15:30 28.07.2024 (güncellendi: 15:36 28.07.2024)
Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında seçim yapması halinde kimi seçeceği sosyal medyada merakla beklenen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Beyaz Saray’a bir korkuluğun dahi oturabileceğini söyledi.
Batı'dan gelen Rusya karşıtı açıklamalara sert yanıtlar vermesiyle ünlü Medvedev, ABD Başkanı’nın bir figürden ibaret olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Başkan, arkasında derin devletin işlediği bir dekorasyondan başka bir şey değildir, bu nedenle de Beyaz Saray'daki koltukta bir korkuluk bile oturabilir” ifadelerini kullandı.
Joe Biden'dan önce hiçbir Amerikan başkanının ülkesinin ve dünyanın gözünde bu kadar alay konusu olmadığını kabul eden Medvedev, “Bu da bir kez daha Amerika'nın resmi lideri figürünün artık sadece bir süs, bir perdeden başka bir şey olmadığını kanıtlıyor” diye vurgularken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm süreçlerin seçilmiş başkan tarafından değil, derin devlet tarafından yönetildiğini belirtti.
Medvedev, “Oval Ofis'e bir korkuluk ya da bir firavun mumyası bile koysanız hiçbir şey değişmeyecektir” dedi.
ABD başkan adayı Donald Trump'ın 'Biden'ın ABD tarihindeki en kötü başkan olduğu' yönündeki sözlerini de yorumlayan Medvedev, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
ABD başkanının eylemlerinin değerlendirilmesi tarihi olayların ilerleyen seyrine göre verilecektir, hiçbir önyargıda bulunmayacağım. Ancak Amerikan elitinin, insanlığın geri kalanıyla makul ve sorumlu bir diyalog yürütme, kendi bencil çıkarlarını değil, onun kaderini düşünme yeteneğine dair herhangi bir güven vermiyor.
Okyanus ötesinde giderek kızışan seçim süreci ve ülkesinin siyasi beklentilerine de değinen Medvedev, (ABD’de) kim seçilirse seçilsin, Rusya’nın ABD'nin müstakbel başkanına ilişkileri geliştirme ve küresel gerilimi azaltma şansı vereceğinin de altını çizerken, “Ancak durum pek iyimserlik uyandırmıyor” diye yorumladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, nükleer silah kullanma kabiliyetleri göz önüne alındığında, ABD yetkililerinin davranışlarının öngörülmezliğinin onları dünya için bir tehdit haline getirdiğini de ekledi.
Medvedev, Amerikan müesses nizamında muhatap alınabilecek ve diyalog kurulabilecek gerçekten ciddi ve sorumlu bir kişi görmediğini itiraf etttiği konuşmasını, “Maalesef Amerikan siyaseti de tüm Batı dünyası gibi köhneleşmiş ve esasen yozlaşmış durumdadır” diye tamamladı.