Trump, Netanyahu ile görüşmesinde uyardı: '3. Dünya Savaşı'na yakınız'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de sağlık turizmi türleri
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
WSJ: Kamala Harris seçilirse bu üç ismin sonu olur
16:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Türkiye’de yakalandı
17:13
3 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları Skandalla Başladı
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
17:35
2 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden Dilan Polat kararı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
20:02
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
20:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
21:04
1 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
21:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
07:25
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: CHP, erken seçim çağrılarını usulen söylüyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
6 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Hataylı depremzedelerin mağduriyeti devam ediyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de turizm
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
17:15
2 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
17:32
7 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Olimpiyatlar öncesi sabotaj ve bomba alarmı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
21:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/trump-netanyahu-ile-gorusmesinde-uyardi-3-dunya-savasina-yakiniz-1086247284.html
Trump, Netanyahu ile görüşmesinde uyardı: '3. Dünya Savaşı'na yakınız'
Trump, Netanyahu ile görüşmesinde uyardı: '3. Dünya Savaşı'na yakınız'
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Trump konuşmasında 3. Dünya... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T23:15+0300
2024-07-26T23:15+0300
dünya
abd
donald trump
israil
benyamin netahyahu
joe biden
kamala harris
ortadoğu
filistin
israil-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086247127_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_bf419aff601360cf4c93f15595155fdd.jpg
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Florida'da bulunan evinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu konuk etti.Görüşmeye giderken bina girişinde el sıkışan Trump ile Netanyahu, gülümseyerek kameralara samimi pozlar verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Ortadoğu ve Gazze'deki son durum ile ABD-İsrail ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.Seçimi kazanamaması halinde Ortadoğu'da büyük savaşların süreceğini ve belki de 3. Dünya Savaşı'nın yaşanabileceğini savunan Trump, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 3. Dünya Savaşı'na en yakın olunduğu bir yerdeyiz. Hiç bu kadar yakın olmamıştınız çünkü ülkemizi yetersiz insanlar yönetiyor" yorumunu yaptı.Netanyahu ise Gazze'de ateşkesin yakın olup olmadığına ilişkin, "Umarım öyledir, bakalım zaman gösterecek. Biz olsun isteriz ve üzerinde çalışıyoruz" dedi.Netanyahu ayrıca, Roma'da yapılacak müzakerelere İsrailli bir heyetin hafta başında katılmasını beklediğini de sözlerine ekledi.Netanyahu ile dün Beyaz Saray'da ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Başbakanı'na 'Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması' hususunda görüşlerini dile getirmişti.Son olarak 2020 yılında Trump'ın başkanlığı devam ederken Abraham Anlaşmaları'nın imza töreninde görüşen Trump ile Netanyahu arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştı.2020'deki başkanlık seçimini kazanmasının ardından Demokrat Biden'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik eden Netanyahu'ya Trump'tan tepki gelmişti.'Biden yönetimi İsrail için hiçbir şey yapmadı'Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez yaptığı görüşmede Başkan Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yüklenirken, 'Biden yönetiminin İsrail için hiçbir şey yapmadığını' söyledi.Amerikan medyasına yansıyan görüntülere göre, görüşmeden önce salonda bulunan basın mensuplarının bazı sorularını yanıtlayan Trump, kendisinin İsrail'in en önemli dostlarından biri olduğunu belirterek, Biden yönetimine yüklendi.'Bir Yahudi Harris'e nasıl oy verir bilmiyorum'ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dün Netanyahu ile görüşmesinden sonra söylediklerini eleştiren Trump, "Onun sözleri saygısızcaydı ve kibar değildi. Bir Yahudi Harris'e nasıl oy verir bilmiyorum ama onlara kalmış ancak kendisi, İsrail'e karşı gerçekten saygısızdı" dedi.Kendi başkanlığı döneminde İsrail için güçlü adımlar attığını ifade eden Trump, "Ben İsrail'e karşı çok iyiydim, önceki tüm başkanlardan daha iyiydim. Golan Tepeleri ve Kudüs'ü başkent kabul etme konusunda çok şey yaptık. Kudüs'te büyükelçiliğimizi inşa ettik. Ve tabii İran'la nükleer anlaşma. Maalesef Biden yönetimi ise hiçbir şey yapmadı" şeklinde konuştu.İran'la nükleer anlaşmayı iptal ederek İsrail için en büyük iyiliği yaptıklarını savunan Trump, Biden yönetiminin bu konuda da bir şey yapmadığını söyledi.Trump ayrıca, Demokratların başkan adayı konumuna gelen Harris'in Orta Doğu ile ilgili konularda Biden'dan daha kötü olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/trump-netanyahuyla-bir-araya-gelecek-1086147944.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086247127_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_f0bc9764fa1ceef8bd10a57e05fe0dac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, israil, benyamin netahyahu, joe biden, kamala harris, ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, 3. dünya savaşı
abd, donald trump, israil, benyamin netahyahu, joe biden, kamala harris, ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, 3. dünya savaşı

Trump, Netanyahu ile görüşmesinde uyardı: '3. Dünya Savaşı'na yakınız'

23:15 26.07.2024
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / HandoutABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü
ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / Handout
Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Trump konuşmasında 3. Dünya Savaşı'nın yakın olduğunu öne sürdü.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Florida'da bulunan evinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu konuk etti.
Görüşmeye giderken bina girişinde el sıkışan Trump ile Netanyahu, gülümseyerek kameralara samimi pozlar verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Ortadoğu ve Gazze'deki son durum ile ABD-İsrail ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.
Seçimi kazanamaması halinde Ortadoğu'da büyük savaşların süreceğini ve belki de 3. Dünya Savaşı'nın yaşanabileceğini savunan Trump, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 3. Dünya Savaşı'na en yakın olunduğu bir yerdeyiz. Hiç bu kadar yakın olmamıştınız çünkü ülkemizi yetersiz insanlar yönetiyor" yorumunu yaptı.
Netanyahu ise Gazze'de ateşkesin yakın olup olmadığına ilişkin, "Umarım öyledir, bakalım zaman gösterecek. Biz olsun isteriz ve üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Netanyahu ayrıca, Roma'da yapılacak müzakerelere İsrailli bir heyetin hafta başında katılmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
Netanyahu ile dün Beyaz Saray'da ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Başbakanı'na 'Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması' hususunda görüşlerini dile getirmişti.
Son olarak 2020 yılında Trump'ın başkanlığı devam ederken Abraham Anlaşmaları'nın imza töreninde görüşen Trump ile Netanyahu arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştı.
2020'deki başkanlık seçimini kazanmasının ardından Demokrat Biden'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik eden Netanyahu'ya Trump'tan tepki gelmişti.

'Biden yönetimi İsrail için hiçbir şey yapmadı'

Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez yaptığı görüşmede Başkan Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yüklenirken, 'Biden yönetiminin İsrail için hiçbir şey yapmadığını' söyledi.
Amerikan medyasına yansıyan görüntülere göre, görüşmeden önce salonda bulunan basın mensuplarının bazı sorularını yanıtlayan Trump, kendisinin İsrail'in en önemli dostlarından biri olduğunu belirterek, Biden yönetimine yüklendi.

'Bir Yahudi Harris'e nasıl oy verir bilmiyorum'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dün Netanyahu ile görüşmesinden sonra söylediklerini eleştiren Trump, "Onun sözleri saygısızcaydı ve kibar değildi. Bir Yahudi Harris'e nasıl oy verir bilmiyorum ama onlara kalmış ancak kendisi, İsrail'e karşı gerçekten saygısızdı" dedi.
Kendi başkanlığı döneminde İsrail için güçlü adımlar attığını ifade eden Trump, "Ben İsrail'e karşı çok iyiydim, önceki tüm başkanlardan daha iyiydim. Golan Tepeleri ve Kudüs'ü başkent kabul etme konusunda çok şey yaptık. Kudüs'te büyükelçiliğimizi inşa ettik. Ve tabii İran'la nükleer anlaşma. Maalesef Biden yönetimi ise hiçbir şey yapmadı" şeklinde konuştu.
İran'la nükleer anlaşmayı iptal ederek İsrail için en büyük iyiliği yaptıklarını savunan Trump, Biden yönetiminin bu konuda da bir şey yapmadığını söyledi.
Trump ayrıca, Demokratların başkan adayı konumuna gelen Harris'in Orta Doğu ile ilgili konularda Biden'dan daha kötü olduğunu belirtti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
DÜNYA
Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek
23 Temmuz, 21:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала