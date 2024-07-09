https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/malezya-bricse-partner-ulke-olarak-katilabilecegini-bildirdi-1085682979.html
Malezya, BRICS'e partner ülke olarak katılabileceğini bildirdi
Malezya, BRICS'e partner ülke olarak katılabileceğini bildirdi
Sputnik Türkiye
BRICS’e katılmak isteyen Malezya’nın Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin, üye ülkelerle geliştirdiği ilişkiler sayesinde birliğe ‘partner ülke’ statüsünde... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T11:33+0300
2024-07-09T11:33+0300
2024-07-09T11:33+0300
dünya
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Ulusal basındaki haberlere göre Başbakan Enver, Malezya Parlamentosunda (Dewan Rakyat) ülkesinin BRICS'e katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.Üye ülkelerle olan iyi ilişkileri sayesinde BRICS'e partner ülke olarak katılabileceklerini açıklayan Enver, başvuru sürecinin zaman alabileceğini söyledi.BRICS'e katılmanın Malezya'nın dış politikalarıyla çelişmediğine işaret eden Enver, bunun, ülkenin ticaret ve ihracatını artıracağını ve ekonomik dayanıklılığını da güçlendireceğini vurguladı.Ekonomik gücün artık sadece ABD'nin elinde olmadığını ifade eden Enver; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BRICS'e katılımıyla grubun toplam nüfusunun 3.54 milyara ulaştığını ve bunun da dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturduğuna dikkati çekti.Enver, BRICS'in dünyanın ekonomik gücü olabileceğini ve bunun uzun vadede Malezya'nın ekonomik büyümesine katkıda bulunacağının altını çizdi.Daha önce Çin haber ajansına konuşan İbrahim, BRICS’e katılım için karar aldıklarını belirtirken, “Yakında resmi prosedürleri yerine getirmeye başlayacağız. Şimdi nihai sonuçları ve Güney Afrika hükümetinden gelecek yanıtı bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.İbrahim, BRICS’in genişleme politikası konusunda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile çok verimli bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.Şubat ayında konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurmuştu.Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” ifadelerini kullandı.Öte yandan Belarus Parlamentosu Başkanı Natalya Koçanova ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın zamanda Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS dışişleri bakanları toplantısında, mevcut 10 üyenin ezici bir oy çoğunluğuyla, halihazırda sayıları iki katına çıkan yeni üyelerin ‘sindirilebilmesi’ amacıyla birliğe yeni üye kabulünün ara verilmesine karar verildiğini açıklamıştı.Aynı zamanda BRICS'e tam üyelik öncesi aday ülkelerin atması gereken adımlardan oluşan bir protokol hazırlandığına da değinen Lavrov, “Belaruslu dostlarımızın yanı sıra benzer düşünen diğer bazı ülkeleri de kesinlikle dikkate alarak teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.BRICS'in oluşumuHaziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bricsin-kuresel-ekonomideki-payi-rekor-seviyeye-ulasti-1085470565.html
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malezya, brics, enver ibrahim, rusya, brezilya, çin, güney afrika, hindistan
malezya, brics, enver ibrahim, rusya, brezilya, çin, güney afrika, hindistan
Malezya, BRICS'e partner ülke olarak katılabileceğini bildirdi
BRICS’e katılmak isteyen Malezya’nın Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin, üye ülkelerle geliştirdiği ilişkiler sayesinde birliğe ‘partner ülke’ statüsünde katılabileceğini bildirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre Başbakan Enver, Malezya Parlamentosunda (Dewan Rakyat) ülkesinin BRICS'e katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.
Üye ülkelerle olan iyi ilişkileri sayesinde BRICS'e partner ülke olarak katılabileceklerini açıklayan Enver, başvuru sürecinin zaman alabileceğini söyledi.
BRICS'e katılmanın Malezya'nın dış politikalarıyla çelişmediğine işaret eden Enver, bunun, ülkenin ticaret ve ihracatını artıracağını ve ekonomik dayanıklılığını da güçlendireceğini vurguladı.
Ekonomik gücün artık sadece ABD'nin elinde olmadığını ifade eden Enver; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BRICS'e katılımıyla grubun toplam nüfusunun 3.54 milyara ulaştığını ve bunun da dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturduğuna dikkati çekti.
Enver, BRICS'in dünyanın ekonomik gücü olabileceğini ve bunun uzun vadede Malezya'nın ekonomik büyümesine katkıda bulunacağının altını çizdi.
Daha önce Çin haber ajansına konuşan İbrahim, BRICS’e katılım için karar aldıklarını belirtirken, “Yakında resmi prosedürleri yerine getirmeye başlayacağız. Şimdi nihai sonuçları ve Güney Afrika hükümetinden gelecek yanıtı bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
İbrahim, BRICS’in genişleme politikası konusunda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile çok verimli bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Şubat ayında konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurmuştu.
Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Belarus Parlamentosu Başkanı Natalya Koçanova ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın zamanda Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS dışişleri bakanları toplantısında, mevcut 10 üyenin ezici bir oy çoğunluğuyla, halihazırda sayıları iki katına çıkan yeni üyelerin ‘sindirilebilmesi’ amacıyla birliğe yeni üye kabulünün ara verilmesine karar verildiğini açıklamıştı.
Aynı zamanda BRICS'e tam üyelik öncesi aday ülkelerin atması gereken adımlardan oluşan bir protokol hazırlandığına da değinen Lavrov, “Belaruslu dostlarımızın yanı sıra benzer düşünen diğer bazı ülkeleri de kesinlikle dikkate alarak teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.
30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.
Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.