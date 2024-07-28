https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/maduro-dunyadaki-en-saglam-secim-sistemine-sahibiz-1086269135.html

Maduro: Dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahibiz

Maduro: Dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahibiz

Sputnik Türkiye

Halkının bugün yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gideceği Venezüella’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahip... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T09:27+0300

2024-07-28T09:27+0300

2024-07-28T09:27+0300

dünya

venezuela

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

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devlet başkanlığı seçimi

latin amerika

güney amerika

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Maduro, ülkede bugün gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimi nedeniyle başkent Karakas'ta, uluslararası gözlemcilerle bir araya geldi.Dünyadaki en sağlam seçim sisteminin Venezüella'da olduğunu savunan Maduro, sonuçların kazananı belirleyeceğini ifade ederek, halkın tercihine saygı duyulmasını istedi.Maduro, seçimleri takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının ülkeye gelişine izin verilmemesine ilişkin, "Ulusal Seçim Konseyi (CNE) bu hususta tek yetkilidir. Gözlemcileri davet etme yetkisine sadece onlar sahiptir. Hiçbir şey yasaların üzerinde olamaz, yasalara saygı duyulmasını istiyoruz" dedi.Venezüella'nın, tek taraflı yaptırımlar ve aşırı sağın sebep olduğu şiddette rağmen zor zamanları geride bırakmayı başardığını vurgulayan Maduro, "Ekonomiyi kendi çabalarımızla düzelttik. Petrol türevlerine bağlı olmayan çeşitlendirilmiş bir üretim sistemine geçtik. Ülke üretimle büyüyor, yerel para dolar karşısında güçleniyor ve her şeyden önce hiperenflasyonu kontrol altına aldık" değerlendirmesinde bulundu.Maduro, halkı bugün düzenlenecek devlet başkanı seçiminde oy kullanmaya çağırdı.Öte yandan Venezüella basınında çıkan habere göre, seçimler için Venezüella'ya 900'den fazla uluslararası gözlemci geldi.Gözlemciler arasında başta Türkiye ve Rusya’dan bir heyet olmak üzere Afrika Birliği, Latin Amerika Seçim Uzmanları Konseyi (CEELA), eski İspanya Başbakanı Jose Luiz Rodriguez Zapatero ve eski Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim'in de olduğu bilgisi paylaşıldı.Venezüella halkı, bugün yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.Venezüella, seçimleri takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının ülkeye gelişine izin vermemiştiVenezuela'da yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimini takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının bulunduğu Panama uçağının Venezüella'ya gelmesine müsaade edilmedi.Ulusal basında çıkan habere göre, muhalefetin daveti üzerine eski 5 devlet başkanı seçimleri takip etmek için Venezüella'ya gelmek istedi.Yetkililerin, eski devlet başkanlarının içinde olduğu Panama uçağının Venezüella'ya gelmesine izin vermemesi üzerine uçak hareket etmedi.Panama Dışişleri Bakanı Javier Martínez-Acha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın kalkışına engel olunması nedeniyle Panama'daki Venezüella diplomatik misyonu temsilcisinin bakanlığa çağrıldığını söyledi.Acha, daha sonra Panama televizyonuna yaptığı açıklamada ise eski devlet başkanlarının uçaktan indiğini ve Venezüella Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez'in, uçağın yeniden Venezüella'ya hareket etmesinde hiçbir engel bulunmadığını kendisiyle paylaştığını belirtti.Uçakta bulunan kişilerin eski Panama Devlet Başkanı Mireya Moscoso, eski İspanya Başbakanları Jose Maria Aznar ve Mariano Rajoy, eski Meksika Devlet Başkanlarından Felipe Calderon ve Vicente Fox olduğu haberlere yansıdı.Venezüella basınında çıkan haberde ise Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) haftalar önce seçimde gözlemci olarak yer alacak yetkililere davetiyeyi gönderdiği ve muhalefet tarafından davet edilen eski devlet başkanlarının ise listede bulunmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/maduro-duyurdu-venezuella-ve-abd-arasinda-muzakere-sureci-basliyor-1085427581.html

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venezuela, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, seçim, devlet başkanlığı seçimi, latin amerika, güney amerika