https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/israil-ordusunun-golan-tepelerine-yonelik-saldirisinda-can-kaybi-12ye-yukseldi-1086268654.html

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıda can kaybı 12'ye yükseldi

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıda can kaybı 12'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Lübnan Hizbullahı ile mücadelesini sürdüren İsrail ordusu, işgal ettiği Golan Tepeleri'ne yönelik saldırılarda ölü sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T09:10+0300

2024-07-28T09:10+0300

2024-07-28T09:14+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

israil ordusu (idf)

golan tepeleri

lübnan

hizbullah

gazze

gazze şeridi

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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktardı.Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu savundu.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın saldırıdan sorumlu olduğunu belirterek, "Lübnan'da bu tip füzeye sahip başka hiçbir örgütün olmadığını" ifade etti.Ayrıca Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısını yöneten kişinin Hizbullah'ın saha komutanı olduğunu savunan Adraee, bu kişinin Ali Muhammed Yahya isimli Hizbullah'ın Şeba beldesindeki fırlatma rampasının komutanı olduğunu" ileri sürdü.İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/trumptan-golandaki-saldiriya-tepki--sayginligimizi-yeniden-kazanmaliyiz-1086267468.html

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israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), golan tepeleri, lübnan, hizbullah, gazze, gazze şeridi, ortadoğu